Ponto de tráfico é descoberto com drogas e munições em Santa Maria

Um ponto de tráfico de drogas foi descoberto em uma residência na QR 304, em Santa Maria. No local, foram encontradas porções de maconha e cocaína já preparadas para venda, além de munições de diversos calibres e materiais usados no embalo e preparo dos entorpecentes. A casa, que servia para comercializar os insumos, foi encontrada após levantamento de informações pelo setor de inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Na residência, os militares localizaram uma grande quantidade de drogas ilícitas prontas para serem vendidas. Ao todo, foram apreendidas 116 porções de maconha fracionadas, 36 porções de cocaína pequenas e duas grandes. A ação também resultou na apreensão de aproximadamente 2,5 kg de cocaína prensada em tabletes.

Além das drogas, os policiais recolheram quatro balanças de precisão, um rolo de papel filme, papelotes utilizados para embalar os entorpecentes, duas tesouras e uma faca, materiais utilizados para confeccionar os insumos. Durante as buscas, os militares também localizaram 22 munições de calibre .380, cinco munições de calibre .38 e uma caixa de arma de fogo.

Todo o material foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações para identificar os envolvidos no esquema criminoso. Até o fechamento desta matéria, ninguém foi preso.