Ceilândia recebe programa gratuito de capacitação feminina

Ceilândia está sediando mais uma edição do programa Elas com Elas, que teve início em 12 de julho e segue até 16 de agosto, com aulas das 8h às 17h. No entanto, ainda dá tempo de se inscrever neste link. A iniciativa tem como objetivo promover a autonomia econômica, a qualificação profissional e o fortalecimento da autoestima de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Novo bairro do DF será para todas as rendas, explica presidente da Ademi-DF

Com carga horária total de 48 horas, o curso oferece formação gratuita e intensiva em empreendedorismo, técnicas de vendas e oficinas práticas nas áreas de jardinagem, maquiagem, recepção social, fotografia e organização de eventos. A cerimônia de certificação está marcada para o dia 17 de agosto.

DF recebe 444 novos ônibus da viação Pioneira nesta terça (29/7)

Homem comete feminicídio em estacionamento de academia

Criado em 2016, o programa já formou mais de 1,2 mil mulheres no Distrito Federal, com ações realizadas em diversas regiões administrativas. Além dos conteúdos técnicos, a formação inclui debates sobre direitos das mulheres, cultura de paz, mediação de conflitos e protagonismo feminino. As atividades visam fortalecer redes de apoio e incentivar a atuação das participantes como agentes de transformação em suas comunidades.

Adolescente é apreendido por ato infracional de tráfico de drogas

“O impacto do Elas com Elas é visível. Ao longo desses anos, percorremos diversas regiões do DF e formamos mulheres, com efeitos que vão muito além do aprendizado. Quando capacitamos uma mulher, impactamos toda uma família e uma comunidade”, afirma Flávia Portela, prefeita do CONIC e coordenadora do projeto.

Possível desvio de R$ 15 milhões em jogos estudantis é alvo de operação

Desligamento de energia afeta regiões do Lago Sul nesta terça-feira

O curso é realizado pelo Instituto NossaMARKA e está estruturado em cinco eixos: mediação de conflitos, segurança, empreendedorismo, inovação e inclusão social. A metodologia busca não apenas reduzir as taxas de violência, mas também erradicar a pobreza e combater desigualdades de renda por meio da qualificação para a empregabilidade e do estímulo ao comportamento empreendedor.

Saiba Mais Cidades DF GDF e MP vão elaborar proposta para requalificação de passagens subterrâneas

GDF e MP vão elaborar proposta para requalificação de passagens subterrâneas Cidades DF Acidente no Eixo W deixa mulher ferida e derruba poste de iluminação

Acidente no Eixo W deixa mulher ferida e derruba poste de iluminação Cidades DF Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Formosa

Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Formosa Cidades DF Atletas de projeto social de karatê são premiados em evento internacional