Chega ao fim o maior festival de motos da América Latina

O maior evento de motos e rock da América Latina encerrou a edição de 2025 ontem, em grande estilo, com passeio motociclístico que transformou as vias da capital em verdadeiras passarelas. Durante 10 dias, o Capital Moto Week recebeu mais de 100 shows e atraiu motoclubes de todas as regiões do Brasil. A expextativa da organização era receber mais de 800 mil pessoas na Granja do Torto.

Em comboio, centenas de condutores subiram nas suas motos e iniciaram o passeio motociclístico oficial de encerramento. O percurso começou às 16h no Parque de Exposições da Granja do Torto, passou pelo Eixão Norte, Eixo Monumental, fez o retorno na Praça do Buriti e desceu em direção à Esplanada dos Ministérios. Na sequência, atravessaram a Ponte JK e retornaram ao local da festa.

À noite, o público se divertiu ao som do grupo Charlie Brown Jr e da banda Detonautas, que se apresentaram no palco principal. Ao todo, 18 artistas e bandas tocaram ontem.

Celebração do amor

Sob o ronco dos motores, o amor também falou mais alto: na última semana de programação, a Granja do Torto foi palco não só de shows e adrenalina, mas também de dois casamentos emocionantes que encantaram o público. Entre jaquetas de couro e trilhas de rock, casais apaixonados disseram "sim" no maior festival de motos da América Latina.

Uma dessas histórias de amor que acelerou os corações foi a da vendedora Leandra Cozac Gibertini e do fotógrafo Franco Gibertini, 55. Eles se conheceram em um encontro do moto clube cristão Pregadores do Asfalto e começaram a namorar no ano passado.

Parceiros do Esquadrão de Cristo, outro moto clube cristão presente no festival, o casal recebeu uma bênção especial: o grupo cedeu sua tenda para a cerimônia religiosa e cuidou de cada detalhe. "Eles colocaram um tapete vermelho, montaram um púlpito estilizado com o esqueleto de uma moto e organizaram a equipe de louvor. Tudo com músicas que escolhemos juntos", conta Leandra.

O visual também seguiu a proposta da combinação entre o evento e a celebração. "Eu queria um vestido de noiva com coturno e o colete do nosso moto clube. E assim foi feito", completou. Após a celebração, os recém-casados passearam pelo evento ainda vestidos a caráter. "Parecia que estávamos na nossa própria festa particular. As crianças achavam que eu era uma princesa e pediam fotos. Fomos parabenizados por desconhecidos. Nos sentimentos abençoados de várias formas."

A cerimônia ocorreu na sexta-feira e foi conduzida pelo missionário e diácono Rodrigo Balieiro, também membro dos Pregadores do Asfalto. O casal já havia oficializado o casamento civil no cartório de São Paulo, no dia 19 de julho.

"É tudo de bom. Estamos começando com chave de ouro e é um presente de Deus. Dentro de tantos moto clubes, poder celebrar nossa união nesse evento é iniciar a vida a dois da melhor forma. O vínculo dentro do moto clubismo é algo incrível. Existe respeito entre todos, cristãos ou não. Nos abraçaram e nos 'carregaram no colo', foi emocionante demais", disse Franco.