DF abre mais de 3,8 mil vagas formais em junho

O mercado de trabalho no Distrito Federal segue para uma trajetória positiva. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta segunda-feira (4/8), o DF registrou 3.865 empregos com carteira assinada em junho de 2025, resultado de 38.730 admissões e 34.865 desligamentos no mês.

Com esse desempenho, o DF acumula 29.689 novos postos formais de trabalho entre janeiro e junho deste ano. O resultado indica um ritmo constante de geração de empregos, aproximando-se do total registrado em todo o ano de 2024, quando foram criadas 42.354 vagas com carteira assinada na região.

Setor de serviços lidera

Dos cinco grandes setores econômicos avaliados, quatro apresentaram saldo positivo em junho no DF. O maior destaque foi o setor de Serviços, responsável por 3.782 das vagas criadas. Em seguida, vieram os setores de Comércio, com 501, Indústria, com 75, e Agropecuária, com 12. Por outro lado, o setor da Construção registrou uma retração, com 505 vagas a menos.

Perfil dos trabalhadores contratados

As mulheres foram maioria entre os contratados, representando 2.092 dos novos postos. A maior parte das vagas foi preenchida por pessoas com ensino médio completo, que ocuparam 2.870 cargos.

A juventude se destacou no mercado de trabalho formal, recebendo pessoas com idades entre 18 e 24 anos, responsáveis pelo maior saldo de vagas, com 2.491 postos criados.

Cenário nacional

O bom desempenho do DF acompanha a tendência nacional. Nos seis primeiros meses de 2025, o Brasil criou mais de 1,2 milhão de empregos com carteira assinada, com saldo positivo nos cinco setores econômicos analisados. Somente em junho, foram abertas 166.621 novas vagas formais em todo o país.

O total de vínculos formais ativos no Brasil, conhecido como estoque, ultrapassou a marca de 48,4 milhões de trabalhadores com carteira assinada, a maior da série histórica.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho

