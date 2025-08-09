InícioCidades DF
evento cultural

Festival peruano reúne quase 8 mil pessoas no Setor de Embaixadas Sul

Nos jardins da Embaixada do Peru, o público pode provar da gastronomia e apreciar as apresentações culturais típicas do país, além de participar de workshops. Evento vai até às 18h

Público passeia pelos jardins da Embaixada do Peru - (crédito: Letícia Mouhamad/CB/DA Press)
A 9ª edição do Festival Peruano reúne, neste sábado (9/8), quase 8 mil pessoas no Setor de Embaixadas Sul. Com diferentes atrações, o evento celebra e divulga a rica cultura do país, "muito antiga e com grande diversidade de expressões na culinária, nas artes e na música", segundo reforça o embaixador do Peru no Brasil, Rómulo Acurio. 

Nos jardins da Embaixada do Peru, o público pode provar da gastronomia e apreciar as apresentações culturais típicas do país, além de participar de workshops — a novidade deste ano — ensinando o preparo do ceviche e do Pisco Sour, e o de como tocar o Cajón Peruano, um dos instrumentos mais reconhecidos no mundo. Também há bazar com roupas típicas e artesanato. 

"Trata-se da expressão de carinho e de amizade dos peruanos com os brasileiros. Por isso, esse evento anual já faz parte do calendário cultural de Brasília", acrescenta Acurio, ao Correio. A curadoria gastronômica do evento é do chef peruano Marco Espinoza, dos restaurantes Taypá sabores del Perú, Cantón e Kinjo Nikkei, em Brasília, e de casas consagradas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A proposta do chef Espinoza para a edição 2025 do festival é baseada nos sabores mais representativos do Peru: os ceviches, a comida criolla, as brasas com tempero peruano, a culinária nikkei (a fusão da gastronomia peruana e japonesa) e as sobremesas tradicionais daquele país. Para acompanhar, uma das cervejas mais populares no Peru, a Cusqueña, e o Pisco. "Cerca de 80 pessoas trabalham na cozinha do evento que, neste ano, está bem mais movimentado", comenta Espinoza.   

A programação cultural conta com as apresentações da “Banda Típica Peruana”, um sexteto instrumental dirigido pelo músico peruano Alex Carrasco, que apresentará os ritmos folclóricos das diversas regiões do Peru, e de danças típicas. Diretamente de São Paulo, o grupo de dança folclórica “Raíces Norteñas” apresentará danças tradicionais como a Marinera Norteña y Hayno.

O festival ocorre na Embaixada do Peru, no Setor de Embaixadas Sul, até às 18h, com entrada gratuita, mediante 1kg de alimento não perecível. 

Festival Peruano 2025

Data: Sábado 9 de Agosto, 2025

Horário: das 10h às 18h

Local: Embaixada do Peru (Av. das Nações S.E.S. Quadra 811 Lote 43 Brasília-DF)

Entrada Social: 1 kg de alimento não perecível. A Embaixada do Peru em parceria com o Governo do Distrito Federal, promove a solidariedade para a doação de 1 kg de alimento não perecível que serão doados aos projetos sociais apoiados pelo GDF

Instagram: @festivalperuanobsb 

Por Letícia Mouhamad
postado em 09/08/2025 17:32 / atualizado em 09/08/2025 17:32
