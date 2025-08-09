GDF entrega 704 novos apartamentos no Itapoã Parque

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou, neste sábado (9/8), mais 704 unidades habitacionais no Itapoã Parque, empreendimento da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) em parceria com a construtora JC Gontijo. A solenidade contou com a presença do governador Ibaneis Rocha, da vice-governadora Celina Leão, do presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, e de outras autoridades.

Leia também: DER libera a circulação de caminhões na BR-463 no sentido São Sebastião

Os imóveis fazem parte dos condomínios 39, 40, 42 e 43 do complexo, que já abriga 6.208 famílias — cerca de 19 mil pessoas. Quando concluído, o Itapoã Parque contará com 76 condomínios e 12.112 apartamentos, com capacidade para receber aproximadamente 50 mil moradores. O investimento total é de R$ 1,65 bilhão, com recursos do governo federal.

Durante a solenidade, o governador Ibaneis Rocha destacou a importância do momento para as famílias beneficiadas e afirmou que a entrega das chaves é sempre especial. “Não tem nada mais gratificante do que colocar a cabeça debaixo de um teto e dizer: ‘Esse aqui é meu. Vai ficar para os meus filhos’. É dar qualidade de vida e condição para criar nossas famílias”, declarou.

Leia também: Condomínio Ouro Vermelho tem licença de instalação assinada por Ibaneis



O chefe do Executivo também citou ainda a criação do cheque moradia, no valor de R$ 15 mil, para ajudar as famílias com as despesas de instalação, benefício já concedido a 2.503 famílias no Itapoã Parque. “Enviei à Câmara Legislativa um projeto para garantir mais R$ 30 milhões, para que todas as moradias entregues até o fim do ano recebam o benefício”, disse.

Ao planejar, Ibaneis afirmou que a meta é zerar a fila de espera da Secretaria de Desenvolvimento Social e entregar 35 mil moradias até o fim do mandato. “Esse é o maior projeto habitacional desde a época do ex-governador Roriz. Estamos urbanizando, entregando lotes com infraestrutura e criando o cartão material de construção, para que a pessoa receba o lote e tenha condições de erguer sua casa com qualidade”, completou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cada condomínio entregue possui guarita, parque infantil, área fitness, churrasqueira e estacionamento. A infraestrutura do bairro inclui uma escola classe com capacidade para 1,3 mil alunos do 1º ao 5º ano da educação infantil, um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e, em breve, um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). As novas unidades foram destinadas a candidatos com renda entre R$ 1.800,01 e 12 salários mínimos, conforme prevê a Lei Distrital n.º 3.877/2006.