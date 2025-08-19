InícioCidades DF
ACIDENTE

Homem morre esmagado por elevador em Ceilândia

Tragédia aconteceu no condomínio Allegro, em Ceilândia. Vítima tinha 42 anos

Um homem de 42 anos morreu, na manhã desta terça (19/8), esmagado por um elevador no condomínio Allegro, localizado em Ceilândia. A vítima realizava manutenção do equipamento e teria ficado presa entre o elevador e a parede.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando eles chegaram ao local, o homem já estava sem vida. A corporação não confirmou a dinâmica do acidente. A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso por meio da 19 DP.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 19/08/2025 14:52
