Homem morre esmagado por elevador em Ceilândia

Um homem de 42 anos morreu, na manhã desta terça (19/8), esmagado por um elevador no condomínio Allegro, localizado em Ceilândia. A vítima realizava manutenção do equipamento e teria ficado presa entre o elevador e a parede.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando eles chegaram ao local, o homem já estava sem vida. A corporação não confirmou a dinâmica do acidente. A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso por meio da 19 DP.

