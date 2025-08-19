Condomínio se manifesta após morte de técnico em elevador

19/08/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Trabalhador fazendo manutenção de elevador é esmagado durante serviço no condomínio Allegro na Ceilândia. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Condomínio Residencial Allegro, em Ceilândia, divulgou uma nota, na tarde desta terça-feira (19/8), lamentando a morte do técnico Benedito Fernando de Araújo, 46, que foi esmagado por um elevador de serviço enquanto realizava manutenção no elevador do prédio.

Segundo a administração, o homem trabalhava para a empresa Atlas Schindler. No momento em que a tragédia ocorreu, a equipe terceirizada realizava manutenções preventivas e corretivas. “No entanto, no

momento do infortúnio, o referido técnico se encontrava sozinho no elevador de cargas/serviço, enquanto os demais profissionais realizavam manutenção em um dos elevadores sociais da mesma torre”, declarou a empresa.

O condomínio destacou que realiza manutenções periódicas, com registros de chamados preventivos e emergenciais, e que acompanhou todo o processo de resgate, prestando informações às autoridades.

No momento, é aguardada a análise pericial da Polícia Civil para esclarecer a dinâmica do acidente, buscando entender se a falha foi humana ou do próprio equipamento.

Entenda o caso

O acidente ocorreu por volta das 10h30 desta terça-feira. O funcionário terceirizado estava no fosso do elevador, realizando uma manutenção programada. No entanto, o elevador despencou do 8° andar e ele veio a óbito.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), afirma que, quando chegaram ao local, o homem já estava sem vida.

O caso é investigado pela 19ª DP (Ceilândia).