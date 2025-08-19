Festival do Prêmio Engenho atrai estudantes do DF para debates sobre jornalismo

A iniciativa busca mostrar os diferentes mercados e contribuir para a formação dos alunos - (crédito: Daniel Fagundes /Trilux)

Nesta terça-feira (19/8), mais de 300 estudantes de jornalismo do Distrito Federal tiveram a oportunidade de assistir a debates e palestras de jornalistas renomados no Festival de Jornalismo do Prêmio Engenho. A iniciativa busca mostrar os diferentes mercados e contribuir para a formação dos alunos.

As rodas de conversa no Auditório do Sistema CNA-Senar contaram com a presença de grandes nomes do jornalismo na capital federal. A colunista Denise Rothenburg, do Correio Braziliense, foi uma das convidadas do painel Jornalismo especializado e falou sobre a carreira com o público. “Foi maravilhoso, fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que ficou para assistir, é uma geração muito interessada, ainda bem”, declara.

Na quarta-feira (20/8), alunos de jornalismo do IDP, Iesb, UniCeub, Universidade Católica de Brasília, Universidade de Brasília e UDF podem participar de oficinas de entrevistas, perfis e biografias. A entrada é gratuita.

A presidente do Prêmio Engenho, Kátia Cubel, celebrou o primeiro dia do evento. “O principal atributo do prêmio é contribuir com as faculdades para o fortalecimento da formação dos futuros jornalistas e, por consequência, o fortalecimento do jornalismo, da credibilidade e dessa ferramenta tão importante na construção de cidadania, na formação de pensamento crítico e no auxílio aos avanços da sociedade”, finaliza.



