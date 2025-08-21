Festival de Brasília completa 60 anos com exibição de mais de 80 filmes

O festival mais longevo do país retorna em setembro para a 58ª edição. Dos dias 12 a 20 de setembro, o Cine Brasília recebe o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, com mais de 80 filmes em exibição e celebrando os 60 anos do projeto (em apenas dois anos, durante a ditadura, o evento não ocorreu). Essa edição traz a Mostras Competitiva Nacional de longas e curtas, a Mostra Brasília de longas e curtas, Mostra Caleidoscópio, Mostra Festival dos Festivais, Mostra Coletivas Identidades e a Mostra História(s) do Cinema Brasileiro, além, de sessões especiais em comemoração dos 60 anos. Nesta edição, o evento terá um dia a mais de programação do que no ano passado.

O premiado longa de Kleber Mendonça Filho, O agente secreto, será o filme de abertura. Com alta demanda, a sessão esgotou rapidamente e foi aberta uma exibição extra. O diretor e parte do elenco estarão presentes para debates. "É importantíssimo a gente falar da construção que o filme está tendo e trazê-lo só foi possível por termos um festival com prospecção de longo prazo, por uma mediação entre distribuidores e equipes, num processo continuado e seguro", comenta a diretora do festival, Sara Rocha. Assim que estrear no circuito de cinemas brasileiros, o longa entrará na programação do Cine Brasília.

Este ano, o edital recebeu mais de 1.600 filmes e foram selecionados 80 produções para exibição nos dias do Festival de Brasília. "É o segundo ano em parceria com a Câmara Legislativa e temos avanços no formato, metodologia, curadoria, posicionamentos no catálogo que trazem uma visibilidade estratégica. Este ano, a gente resgata o formato de ter cinco dias de mostras para que o festival possa absorver essa programação mais extensa", explica Sara Rocha.

Fernanda Montenegro será a principal homenageada deste ano, com o Troféu Candango pelo Conjunto da Obra. A atriz venceu o prêmio de Melhor atriz pelo filme A falecida, de Leon Hirszman, na primeira edição do Festival de Brasília e esteve em 35 títulos que passaram pela história do festival. "Ela é a grande dama do cinema e do teatro nacional, uma personalidade absolutamente relevante para ser celebrada. Vem de um movimento muito afetivo porque ela permeia o nosso imaginário afetivo em relação ao cinema brasileiro", destaca a diretora do festival. Além de Fernanda, Lucia Murat, Ivana Bentes e Chico Sant'Anna serão celebrados.

O 58º Festival de Brasília apresenta sete longas-metragens e 12 curtas na Mostra Competitiva Nacional; cinco longas e 11 curtas da Mostra Brasília, voltada para as produções do DF; e mais de 30 títulos nas mostras paralelas. "Temos o entendimento de que o cinema brasileiro é muito numeroso, tem uma quantidade de produção que não basta ficar restrito às mostras tradicionais", destaca o diretor artístico Eduardo Valente. "É importante termos as mostras paralelas que permitam ao público ter uma visão ampla do cinema nacional", afirma.

Filmes de sete estados diferentes

Com sete longas e 12 curtas, a Mostra Competitiva Nacional traz um filme a mais do que no ano passado. Os selecionados na categoria de longa-metragem são de sete estados diferentes do Brasil. Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul estão na seleção que premia R$ 30 mil para o vencedor da mostra.

Eduardo Valente destaca que os filmes selecionados estão em estreia no Brasil e alguns deles já estrearam em festivais internacionais. “Os filmes retratam desde a época da escravidão até o futuro, a gente vai passar por muitos lugares, momentos e situações diferentes do Brasil, falando dos anos 1960, dos anos 1980, do hoje e do amanhã. É uma competição de longas muito potente e que vai permitir um retrato do cinema brasileiro muito forte”, ressalta o diretor artístico.

Na competição de curtas, também não há nenhum estado repetido entre os selecionados e o DF está presente com o filme Fogo Abismo, de Roni Sousa. O vencedor será contemplado com um prêmio de R$ 10 mil reais.

Mostra Brasília valorizada

Neste ano, o Troféu Câmara Legislativa da Mostra Brasília celebra 29 anos de existência e já fez parte de 27 edições. “É um período muito significativo e a Câmara tem a clareza da importância desse troféu para o fortalecimento da cadeia produtiva do audiovisual e é uma forma de reconhecer os trabalhadores do cinema de Brasília”, comenta Claudinei Pirelli, representante da CLDF.

A mostra irá exibir cinco longas e 11 curtas e é focada na produção cinematográfica do Distrito Federal. Este ano, a premiação teve um aumento de 24,36% em comparação ao ano passado. Os vencedores terão R$ 298.473,77 em prêmios concedidos pelos júris oficial e popular. “A Câmara entende cada dia mais a importância e o valor que o cinema de Brasília tem para o Brasil, e esse momento de fervor do cinema nacional, reflete aqui também”, destaca Pirelli.



