Festineco leva teatro de bonecos para escolas e espaços culturais no Gama

O Festineco — Festival de Teatro de Bonecos do Gama — foi criado em 2009 por Marco Augusto, inspirado na vocação cultural da cidade, que sempre teve uma variedade de grupos de teatro de bonecos. A 12ª edição do festival, de amanhã a 31 de agosto, oferece 50 espetáculos de companhias teatrais locais, nacionais e internacionais, além de uma exposição dos bonecos e reuniões do Encontro Nacional de Organizadores de Festivais e Mostras de Teatro de Bonecos do Brasil. Toda a programação será gratuita e realizada em espaços culturais, escolas públicas, teatros e ruas.

Idealizado por Marco e produzido anualmente pelo grupo Voar Teatro de Bonecos, o festival surgiu com a intenção de ser internacional, "porque o teatro de bonecos tem uma característica muito portátil, você poder levar o seu teatro, a empanada e a tolda, que é onde os artistas encenam com os bonecos, para qualquer lugar", destaca Marco, que também é produtor executivo do evento. Por esse motivo, a 12ª edição reúne 25 grupos teatrais, sendo cinco internacionais, cinco nacionais e 15 do Distrito Federal. "Trazer esses grupos de fora é uma ótima oportunidade para trocar experiências", acrescenta o criador.

A exposição dos bonecos será realizada na nova sede do grupo Voar Teatro de Bonecos, o Espaço Voar, que integra o Palco Planador, um galpão onde também serão realizadas algumas das apresentações. Com mais de 20 anos de atuação, o grupo vai expor bonecos de mamulengos, que são confeccionados em Glória do Goitá, em Pernambuco, por uma associação de artesãos. "O diferencial da nossa exposição é que as pessoas, diferentemente de outras exposições, vão poder tocar nos bonecos, fazer vozes, brincar e gravar com eles", ressalta Marco.

Além do Festineco, existem vários festivais de teatro de bonecos espalhados pelo Brasil. Por esse motivo, a programação inclui encontros com os organizadores de festivais e grupos teatrais com o intuito de realizar troca de experiências, e entender como cada um organiza os eventos, quais são as fontes de financiamento, as diferenças entre os grupos e os festivais. Para Marco, a importância dos encontros está ligada à organização de circuitos para trazer grandes companhias de fora do país.

"Fica muito caro uma companhia vir se apresentar só em um festival aqui no Brasil, mas se o festival consegue trazer ela para fazer um circuito com apresentações em vários festivais, esse valor é dividido, trazendo vantagem para os organizadores e para a companhia que vem", explica o produtor. O Festineco é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab-DF), e fruto de parceria entre o Instituto Voar Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (SECEC-DF) e o Ministério da Cultura.

O mamulengo

Um tipo de fantoche típico do nordeste, especialmente do estado de Pernambuco, o Mamulengo foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 2015. Além disso, em 2025, a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, por meio do Conselho de Patrimônio Histórico da Secretaria, também reconheceu o Teatro de Bonecos como patrimônio imaterial do DF. "Aqui em Brasília em especial, o Teatro de Bonecos Popular tem uma força muito grande devido a essa influência nordestina", destaca Marco Augusto.

Estagiária sob supervisão de Severino Francisco*



Programação completa

22/08 - Sexta-feira

8h30 e 16h, na Escola Classe 01: "As Aventuras de Baltazar" - Mamulengo Josivan de Daniel (RN)

11h e 14h, no Centro de Ensino Médio 01: "No Toquen Mis Manos" - Cia. Sombras Chinas de Valeria Guglietti (Espanha

Abertura

18h, na entrada do Gama rumo ao Espaço Voar (Concentração em frente ao IFB): Cortejo de Abertura

Espaço Voar - Palco Planador

19h, "O Amor, o Malvado e a Rabeca" - Dança dos Mamulengos (DF)

20h: Festa de abertura da exposição de bonecos

23/08 - Sábado

16h e 18h, no Espaço Voar: "World Stars Show" - Cemal Fatih Polat (Turquia)

Espaço Voar - Palco Planador

17h: "A Vingança de Cassimiro Coco" - Circo Boneco e Riso (DF)

19h: "O Amor, o Malvado e a Rabeca" - Mamulengo Querenutem (DF)

20h: Forró "Botando Boneco"

24/08 - Domingo

16h e 18h, no Espaço Voar: "El Horrible" - Companhia Saltimbanquis (Argentina)

17h e 19h, no Espaço Voar, Palco Planador: "Lampião e Maria Bonita" - Cia. Mosaico Cultural (SP)

25/08 - Segunda-feira

8h30 e 16h, na Escola Classe 02: "Brasília - Uma História" - Bagagem Cia. de Bonecos (DF)

11h e 13h30, na Escola Classe 10: "Vida de Mamulengo" - Mamulengo Presepada (DF)

26/08 - Terça-feira

8h30 e 16h, no Espaço Voar: "Entre Janelas" - Tato Criação Cênica (PR)

11h e 13h30, na Escola Classe 12: "O Casamento de Chiquinha" - Mamulengo Alegria (DF)

19h, no Espaço Voar: Encontro de Organizadores de Festivais de Teatro de Bonecos

27/08 - Quarta-feira

8h30 e 16h, na Escola Classe 09: "Benedito e o Boi Pintadinho" - Grupo Pilombetagem (DF)

11h e 13h30, na Escola Classe 18: "O Romance da Rosadeira" - Mamulengo Ditas Bendizidas (DF)

19h, no Espaço Voar: Encontro de Organizadores de Festivais de Teatro de Bonecos

28/08 - Quinta-feira

8h30 e 16h, no Escola Classe 15: "A Chegança da Burrinha Calunga" - Mamulengo Fuzuê (DF)

11h e 13h30, na Escola Classe 14: "Exemplos de Bastião" - Mamulengo Sem Fronteiras (DF)

Rodoviária do Gama

16h e 17h: "Trilogia dos Afetos" - As Caixeiras Cia. de Bonecas (DF)

18h "Adivinha Adivinhão" - Voar Teatro de Bonecos (DF)

29/08 - Sexta-feira

8h30 e 16h, na Escola Classe 16: "Bendito os Beneditos" - Companhia Inventor de Sonhos (GO)

11h e 13h30, na Escola Classe Ponte Alta Sul: "Ventrilocados / Brincadeira de Babau" - Mamulengo Lengo Tengo (DF)

Rodoviária do Gama

17h: "Vereda dos Mamulengos" - Coletivo Casa Moringa (DF)

18h: "A Vingança de Cassimiro Coco" - Circo Boneco e Riso (DF)

30/08 - Sábado

Espaço Voar

16h e 18h: "Circo de Coisas" - Circo de Bonecos (SP)

20h: "Bonecrônicas" - Anima Sonho (RS)

17h e 19h, no Espaço Voar - Palco Planador: "Cuentos Cortos, Amistades Largas" - Grupo Guiñoleros (México)

31/08 - Domingo

Feira Permanente do Gama

11h: "Vereda dos Mamulengos" - Coletivo Casa Moringa (DF)

12h: "Adivinha Adivinhão" - Voar Teatro de Bonecos (RS)

Espaço Voar

16h e 18h: "Contos da Terra Vermelha" - Grupo Paepalanthus (DF)

20h: "Bonecrônicas" - Anima Sonho (RS)

Espaço Voar - Palco Planador

17h e 19h: "Lemba" - Cia. Ángeles de Trapo (Espanha)















