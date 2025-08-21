Jovem é picada por escorpião em provador de loja no ParkShopping

Mulher foi picada por um escorpião dentro do provador de uma loja de roupas - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma jovem de 20 anos foi picada por um escorpião enquanto experimentava roupas no provador da loja Zara, no ParkShopping, no Guará, na tarde de quarta-feira (20).

Ao Correio, Alícia contou que o momento da picada foi de desespero. “Eu estava vestindo uma calça e senti uma dor muito forte, uma picada. Quando olhei, vi que era um escorpião amarelo, bem grande, andando pelas roupas. Larguei tudo no chão e saí imediatamente do provador, gritando que tinha sido picada”, relatou.

Segundo Alícia, a mãe também se assustou ao perceber a situação. “Minha mãe estava comigo e começou a falar para todo mundo que havia um escorpião no provador e que eu tinha sido picada. A gente ficou com muito medo, porque o atendimento precisava ser rápido”, disse.

Após a espera, Alícia foi levada de ambulância para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). “No hospital, fiquei cinco horas em observação, tomando soro. Agora já estou em casa, mas ainda sinto bastante dor no local da picada”, disse. Veja o vídeo do atendimento:

Em nota, o ParkShopping lamentou o ocorrido e informou que “a cliente foi prontamente atendida pela brigada do empreendimento e encaminhada via ambulância ao hospital”. O shopping também disse que mantém rigorosos protocolos de dedetização.