Mãe de Kamylinha quer que filha volte a morar com Hytalo Santos: 'Aguenta mais'

Mãe da influenciadora usou as redes sociais para sair em defesa do influenciador

Mãe de Kamylinha quer que filha volte a morar com Hytalo Santos: 'Aguenta mais' - (crédito: Reprodução/Instagram)
Francisca Lima, mãe da influenciadora mirim Kamilynha, utilizou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (21) para se manifestar em defesa de Hytalo Santos. O influenciador está preso sob acusações graves, que incluem tráfico humano, trabalho infantil e sexualização de menores.

Em uma publicação feita nos stories do Instagram, Francisca se dirigiu à filha e falou sobre a ausência do influenciador: "Segura, meu neném, só mais um pouquinho, por favor", escreveu.

Na mesma publicação, ela afirmou que pretende permitir que a filha volte a conviver com Hytalo caso ele seja liberado pela Justiça. “Mês que vem, meu neném vai poder estar com o seu papai do coração. Mainha está com você até o fim. Mainha sabe de tudo e o amor principalmente de vocês”, declarou.

As mensagens rapidamente repercutiram nas redes sociais e dividiram opiniões entre internautas. Muitos usuários questionaram a conduta da mãe da jovem diante da gravidade das acusações envolvendo o influenciador.

“Ela não vai ser presa?”, escreveu uma internauta. “Trocou a neném por um iPhone”, criticou outra. Também houve manifestações de indignação: “Meus olhos sangram com isso” e “Essa mulher se passa demais”, apontaram outros usuários.

Hytalo Santos permanece detido enquanto as investigações seguem em andamento.

MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 21/08/2025 11:05
x