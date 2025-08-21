InícioCidades DF
Carro bate na traseira de ônibus em frente ao TJDFT; veja vídeo

CBMDF informou que o motorista não apresentava sinais de embriaguez ou de uso de entorpecentes. O trânsito na região ficou lento durante o atendimento da ocorrência. Nenhum passageiro do coletivo se feriu

O trânsito na região ficou bastante lento durante o atendimento da ocorrência - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A.Press)
O trânsito na região ficou bastante lento durante o atendimento da ocorrência - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A.Press)

Um acidente deixou o trânsito lento na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), na tarde desta quinta-feira (21/8). Um Renault Kwid bateu contra a traseira de um ônibus da empresa Urbi que passava em frente ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Veja o resultado da colisão:

 

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o condutor do carro não soube explicar o motivo da colisão. Ele foi avaliado por socorristas da corporação, que constataram que ele teve apenas escoriações leves no rosto, devido ao impacto do acionamento do airbag. O motorista foi atendido no local e liberado.

Nenhum passageiro se feriu. A corporação informou que o condutor não apresentava sinais de embriaguez ou de uso de entorpecentes. O trânsito na região ficou lento durante o atendimento da ocorrência.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 21/08/2025 20:52
