Homem é preso em investigação sobre morte de cão em Formosa (GO)

Na manhã desta sexta-feira (22/8), a Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu em flagrante um homem suspeito de envolvimento na morte de um cão, atingido por disparo de arma de fogo em Formosa (GO). A ação foi conduzida pela 11ª Delegacia Regional de Polícia, que também apreendeu um revólver calibre .38 e 88 munições intactas na residência do investigado.
O caso começou após denúncia de populares, logo depois que o animal, de porte médio, foi morto com um tiro. De acordo com as investigações, o episódio teria ocorrido após uma desavença entre vizinhos. O cão teria entrado na área do suspeito, que então efetuou o disparo, causando a morte instantânea do animal. Testemunhas relataram ainda que o homem ameaçou trabalhadores da região para evitar que o crime fosse comunicado às autoridades.
Com indícios de que o suspeito mantinha arma de fogo sem registro, a PCGO solicitou mandado de busca e apreensão, deferido pela Justiça. No local, foram encontrados o revólver e as munições.
Em depoimento, o homem admitiu ser o dono da arma, alegando que a mantinha para defesa pessoal, mas negou ter disparado contra o cachorro. Ele foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, crime que prevê pena de 1 a 3 anos de detenção e multa. Além disso, será indiciado por maus-tratos a animais com resultado morte, cuja pena varia de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa.
