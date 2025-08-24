Família de vítima de acidente na DF-290 faz vaquinha solidária para funeral

Marcos era conhecido pelos amigos e parentes como uma pessoa bem-humorada - (crédito: Instagram)

Lara Costa - especial para o Correio

A família de Marcos Cardoso Baldez, uma das vítimas do acidente no Gama, está fazendo uma vaquinha solidária para custear as despesas e o velório de Marcos, divulgado no instagram, e compartilhado também pelo próprio perfil pessoal da vítima (@galeguiim). "Com qualquer valor você estará ajudando. Quem puder nos ajudar, agradecemos muito!", diz a publicação.

As doações podem ser feitas por meio do pix para o seguinte número: 050.487.741-08. A cerimônia ocorrerá nesta segunda-feira (25/8) no Campo da Esperança Taguantinga, na capela 6, padrão 1, entre 13h30 às 15h30 e o sepultamento será às 16h



A vítima recebeu homenagens na rede social, seja com mensagens de despedida e videos descontráidos. "Vou lembrar de você sempre assim, brincalhão, alegre ,amava um carro", diz uma familiar. "Hoje a dor é grande, mas a lembrança é eterna. Descanse em paz, primo", postou outro familiar.

Além de parentes, pessoas próximas também postaram sobre a vítima no instagram. "Nada é capaz de preencher a dor de quem perdeu um grande amigo! Meu irmão partiu pro seu descanso eterno muito cedo, mas sua memória ficará pra sempre guardada comigo!", postou um amigo nos stories.

Outra amiga postou: "Agradeço por ter vivido com você, sua alegria contagia! Que Deus te receba com muito amor, pois é muito amado! Deus, conforte esse família, é difícil demais perder quem amamos!!"

Sobre o acidente

O acidente ocorreu nesse sábado (23/8) às 14h50 na DF-290, na altura da Quadra 12 do Setor Sul do Gama. Além de Marcos, foram identificado três vitimas: João Carlos de Souza Guimarães, 41, Antônio Carlos Nascimento, 49, e uma pessoa não identificada, que voltavam de uma obra no Gama e seguiam para Samambaia, quando o carro em que estavam colidiu contra uma carreta.

Duas pessoas envolvidas sobreviveram: Valdier Oliveira, passageiro de 35 anos, e o motorista do caminhão.