InícioCidades DF
Corrida

Inscrições para duplas na corrida 'Encontro Delas' acabam hoje (25/8)

O evento está marcado para 21 de setembro, com largada no estacionamento do ParkShopping. Saiba como se inscrever

Terceira edição da corrida Encontro delas Caixa, que contou com 1,2 mil mulheres inscritas e acontece no Lago Sul - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
Terceira edição da corrida Encontro delas Caixa, que contou com 1,2 mil mulheres inscritas e acontece no Lago Sul - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Encerram-se, nesta segunda-feira (25/08), as inscrições para modalidade em dupla da 4ª edição do circuito ‘Encontro Delas’. As inscrições podem ser feitas pelo site Brasil Corrida até meia-noite.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A corrida está marcada para 21 de setembro, um domingo, com largada prevista para as 8h, no estacionamento do ParkShopping. As competidoras podem escolher entre dois percursos: 5 km e 10 km, além de um trajeto de caminhada de 2 km. 

O local e data para a retirada dos kits de corredores ainda será definida. O kit irá conter: camisa do evento, uma bolsa com design exclusivo com brindes, número de peito e a medalha de participação. 

As três melhores colocadas no geral feminino nas modalidades 10km e 5km, receberão um troféu ou medalha especial. Confira quem pode receber prêmios:

  • 10K – Geral

  • 5K – Geral

  • 5K – Até 24 anos

  • 5K – 25 a 34 anos

  • 5K – 35 a 44 anos

  • 5K – 45 a 54 anos

  • 5K – Acima de 55 anos

Saiba Mais

 

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 25/08/2025 16:17 / atualizado em 25/08/2025 16:23
x