Inscrições para duplas na corrida 'Encontro Delas' acabam hoje (25/8)

Encerram-se, nesta segunda-feira (25/08), as inscrições para modalidade em dupla da 4ª edição do circuito ‘Encontro Delas’. As inscrições podem ser feitas pelo site Brasil Corrida até meia-noite.
A corrida está marcada para 21 de setembro, um domingo, com largada prevista para as 8h, no estacionamento do ParkShopping. As competidoras podem escolher entre dois percursos: 5 km e 10 km, além de um trajeto de caminhada de 2 km.
O local e data para a retirada dos kits de corredores ainda será definida. O kit irá conter: camisa do evento, uma bolsa com design exclusivo com brindes, número de peito e a medalha de participação.
As três melhores colocadas no geral feminino nas modalidades 10km e 5km, receberão um troféu ou medalha especial. Confira quem pode receber prêmios:
-
10K – Geral
-
5K – Geral
-
5K – Até 24 anos
-
5K – 25 a 34 anos
-
5K – 35 a 44 anos
-
5K – 45 a 54 anos
-
5K – Acima de 55 anos
