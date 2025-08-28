Após briga, Dolabella se vitimiza e fala sobre 'Tribunal da Internet' - (crédito: Reprodução/Globo)

Dado Dolabella, 45, voltou às redes sociais nesta quarta-feira (27) em meio à polêmica envolvendo o cantor Luan Pereira, 21.

Após o episódio em que agrediu o artista durante uma confraternização, o ator decidiu compartilhar um vídeo reflexivo sobre julgamentos públicos e o impacto do chamado “tribunal da internet”.

O conteúdo resgatado é um trecho de sua participação no podcast "Afoitos Cast", gravado em 2021, mas republicado recentemente nas redes do programa. No vídeo, Dado comenta sobre a forma como as pessoas julgam nas redes sociais.

“Virou um grande tribunal onde todo mundo é juiz, aponta e bate o martelo [...] Uma coisa que eu vejo é que as pessoas se acham perfeitas e, como elas são perfeitas, apontam os erros nos outros, porque elas não têm erros, então eu posso julgar quem eu quiser", diz ele.

Ao compartilhar o vídeo, o ator comentou: “Tão atual”.

Entenda a briga

A publicação veio à tona dias depois do incidente entre Dado e Luan, ocorrido durante um encontro dos participantes do "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck", na Globo.

De acordo com relatos que circularam nas redes sociais, o ator teria tido uma crise de ciúmes ao ver Wanessa Camargo, 42, interagindo com o cantor.

Logo após a repercussão, Wanessa se pronunciou em seu perfil para esclarecer os boatos. A cantora negou ter sido agredida por Dado, mas confirmou que ele teve uma crise emocional.

Segundo ela, apesar de não estarem mais assumidamente juntos, os dois ainda mantinham contato e tentavam uma reaproximação discreta.

Luan Pereira também se manifestou sobre o caso no último sábado (23). Em vídeo publicado em seu perfil, o cantor detalhou o momento da agressão.

“Acabou que, do nada, eu tomei um empurrão. Do nada, por nada. Quando me dei conta, eu tropecei na lixeira, caí no chão. Aí eu levantei, na maior paz do mundo, [mas] levantei assim, sem entender o que aconteceu porque eu sou muito da paz. Olhei para o lado, estava todo mundo indignado”, explicou.

O artista contou ainda que, após o empurrão, Dolabella tentou se aproximar para se desculpar, mas foi impedido pelos seguranças que o acompanhavam.