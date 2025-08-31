PMDF prende homem por violência doméstica no Núcleo Rural Ponte Alta

A vítima recebeu atendimento e acompanhamento policial durante todo o procedimento - (crédito: Pacífico)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã deste domingo (31/8), um homem de 45 anos acusado de agredir a ex-companheira no Núcleo Rural Ponte Alta, região do Gama.

A ocorrência teve início quando um policial militar veterano, que passava pelo local, presenciou a agressão e interveio imediatamente. Ele prestou auxílio à vítima e a conduziu até a 20ª Delegacia de Polícia. Para reforçar a segurança, o oficial acionou apoio, e equipes do Batalhão Rural, que realizavam patrulhamento nas proximidades, localizaram o agressor e efetuaram a prisão em flagrante.

Após a prisão, os policiais verificaram que o homem possui um extenso histórico criminal, incluindo passagens por ameaças, lesões corporais e danos relacionados à violência doméstica. Ele já havia cumprido medidas com tornozeleira eletrônica e chegou a ter um mandado de prisão expedido contra si, que perdeu a validade em julho deste ano.

O acusado foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça. A vítima recebeu atendimento e acompanhamento policial durante todo o procedimento.