InícioCidades DF
Violência doméstica

PMDF prende homem por violência doméstica no Núcleo Rural Ponte Alta

O homem de 45 foi preso em flagrante neste domingo (31/8) após um policial presenciar agressão

A vítima recebeu atendimento e acompanhamento policial durante todo o procedimento - (crédito: Pacífico)
A vítima recebeu atendimento e acompanhamento policial durante todo o procedimento - (crédito: Pacífico)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã deste domingo (31/8), um homem de 45 anos acusado de agredir a ex-companheira no Núcleo Rural Ponte Alta, região do Gama.

A ocorrência teve início quando um policial militar veterano, que passava pelo local, presenciou a agressão e interveio imediatamente. Ele prestou auxílio à vítima e a conduziu até a 20ª Delegacia de Polícia. Para reforçar a segurança, o oficial acionou apoio, e equipes do Batalhão Rural, que realizavam patrulhamento nas proximidades, localizaram o agressor e efetuaram a prisão em flagrante.

Após a prisão, os policiais verificaram que o homem  possui um extenso histórico criminal, incluindo passagens por ameaças, lesões corporais e danos relacionados à violência doméstica. Ele já havia cumprido medidas com tornozeleira eletrônica e chegou a ter um mandado de prisão expedido contra si, que perdeu a validade em julho deste ano.

O acusado foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça. A vítima recebeu atendimento e acompanhamento policial durante todo o procedimento.

Saiba Mais

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 31/08/2025 18:23
x