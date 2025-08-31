PMDF prende homem por violência doméstica no Núcleo Rural Ponte Alta

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã deste domingo (31/8), um homem de 45 anos acusado de agredir a ex-companheira no Núcleo Rural Ponte Alta, região do Gama.
- Internos da casa de reabilitação ajudaram a salvar os colegas do incêndio
- Familiares relatam maus-tratos em clínica que pegou fogo no Paranoá
A ocorrência teve início quando um policial militar veterano, que passava pelo local, presenciou a agressão e interveio imediatamente. Ele prestou auxílio à vítima e a conduziu até a 20ª Delegacia de Polícia. Para reforçar a segurança, o oficial acionou apoio, e equipes do Batalhão Rural, que realizavam patrulhamento nas proximidades, localizaram o agressor e efetuaram a prisão em flagrante.
Após a prisão, os policiais verificaram que o homem possui um extenso histórico criminal, incluindo passagens por ameaças, lesões corporais e danos relacionados à violência doméstica. Ele já havia cumprido medidas com tornozeleira eletrônica e chegou a ter um mandado de prisão expedido contra si, que perdeu a validade em julho deste ano.
- Morre o advogado Hezir Espíndola, referência no meio jurídico do DF
- Endividamento impacta o bolso e a saúde mental; organize suas finanças
O acusado foi encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça. A vítima recebeu atendimento e acompanhamento policial durante todo o procedimento.
Saiba Mais
- Cidades DF Adolescente provoca incêndio em unidade socioeducativa em Taguatinga
- Cidades DF Apresentação de padre Patrick Fernandes chega à Brasília no Teatro Caesb
- Cidades DF Homem é detido após ameaçar explodir mochila na Praça dos Três Poderes
- Cidades DF Sábado terá máxima de 29 °C e umidade do ar pode chegar a 20%