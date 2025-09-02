William Bonner: Saída do JN envolve perseguições e ódio

William Bonner, 61 anos, anunciou sua despedida da bancada do "Jornal Nacional" nesta segunda-feira (1º). Com 29 anos à frente da apresentação e 26 como editor-chefe, ele é o jornalista que permaneceu por mais tempo no comando do maior telejornal do país.

Em 2026, ele deixará de vez as funções executivas e a rotina diária do "JN" para integrar o time do "Globo Repórter", onde se unirá a Sandra Annenberg. Em vídeo publicado nas redes sociais, Bonner justificou a decisão como uma busca por mais tempo com a família e espaço para projetos pessoais.

“São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões”, pontuou.

Em seguida, mencionou os filhos: “Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo”.

Ataques de ódio e hostilizações

Apesar da justificativa oficial girar em torno de motivos pessoais, o desejo de se afastar da bancada também está ligado a episódios de hostilidade sofridos ao longo dos últimos anos — agravados pela polarização política que se intensificou no país na última década.

Um dos episódios mais marcantes ocorreu durante a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. Na ocasião, Bonner foi confrontado por um morador que protestou contra a presença da emissora.

“Cadê a Globo dentro da água? Tem empresário do Brasil trabalhando mais que o presidente. Por que a Globo só veio agora gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes?”, disparou o homem, em tom revoltado.

As críticas, com forte viés político, se intensificaram: “Você vai ficar quieto por quê? Você defende o pessoal que não está ajudando a causa. A Globo estava transmitindo Madonna, enquanto os gaúchos estavam debaixo d’água. Canoas estava debaixo d’água. Pessoas morreram enquanto a Janja estava vendo Madonna, enquanto Luciano Huck estava pagando pau para o pessoal da Madonna”.

Em entrevista posterior a Pedro Bial, Bonner comentou o episódio e revelou como isso o afetou.

“Um sujeito muito irritado fez um discurso contra minha presença e a presença da Globo. Ele dizia: ‘Vocês tinham que estar na água, lá embaixo’. E eu não podia explicar que eu estava com equipamentos eletrônicos, transmitindo ao vivo, só para tentar demagogicamente aparecer assim ao vivo”, explicou.

Ainda refletindo sobre o caso, disse: “Ele dizia que a gente tinha que ter aparecido antes [para fazer a cobertura], mas no Rio Grande do Sul [as chuvas] pioravam cada vez mais. Ele também protestava contra o resultado da eleição, e sobre isso, o que eu poderia fazer?”.



