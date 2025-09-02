Fogo em Pirenópolis consome mais de 4 mil hectares e interdita cachoeiras

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) segue mobilizado no combate a um incêndio florestal de grandes proporções que atinge a região de Pirenópolis desde o último sábado (30/8). A ocorrência já consumiu cerca de 4.300 hectares de vegetação nativa, colocando em risco áreas de grande importância ambiental e turística do município.
O fogo teve início nas imediações da Cidade de Pedra, com uma área de difícil acesso, com relevo acidentado e vegetação densa, fatores que têm dificultado o trabalho das equipes em campo. A ação dos bombeiros é prejudicada ainda pelos fortes ventos que favorecem o avanço das chamas.
Para conter o incêndio, atuam na região guarnições do 17º Batalhão Bombeiro Militar (17º BBM), sediado em Pirenópolis, com o reforço de equipes de Anápolis e da Força-Tarefa Especializada em Incêndios Florestais do CBMGO. Estão sendo utilizadas estratégias de combate direto e indireto, além de apoio aéreo para mapeamento da área e transporte de efetivo.
Até o momento, a Cachoeira dos Dragões foi interditada por questões de segurança. Outras cachoeiras da região, como Araras, Veredas, São Jorge, Paraíso e Rosário, estão sob constante monitoramento. Segundo o CBMGO, avaliações técnicas serão realizadas ao longo do dia para definir possíveis novas interdições.
As operações têm foco na contenção do fogo e na proteção das áreas de maior sensibilidade ambiental. A cidade de Pirenópolis, localizada a cerca de 150 quilômetros de Brasília, é um dos principais destinos turísticos do Centro-Oeste, conhecida pela beleza natural.
O CBMGO reforça o alerta à população para que evite se aproximar das áreas atingidas.
