Daltonismo: teste será aplicado gratuitamente no próximo sábado (6/9)

Por Ana Carolina Alli — No sábado (6/9), o Boulevard Shopping Brasília realiza uma tarde dedicada ao Teste do Daltonismo, atividade gratuita e aberta ao público, das 14h às 17h, no Piso 2. A ação é uma parceria com a clínica Olhar Prime, por meio da qual serão aplicados testes de identificação de daltonismo em adultos e crianças, e tem orientação de profissionais de saúde.

A iniciativa é informativa para toda a sociedade e reforça a importância do diagnóstico precoce. O procedimento utiliza pranchas pseudoisocromáticas (como o teste de Ishihara), método de triagem para alterações de percepção das cores.

O daltonismo é a deficiência de visão de cores e costuma ser genético, mais frequente em homens do que em mulheres. As estimativas internacionais indicam que cerca de 8% dos homens e 0,5% das mulheres possuem algum grau de alteração. Os tipos mais comuns envolvem confusões nas gamas vermelho–verde (protan/deutan).

A identificação cedo ajuda famílias e escolas a promover adaptações simples (materiais com contrastes adequados, símbolos além de cores, organização de atividades), reduz frustrações em sala de aula, e orienta escolhas acadêmicas e profissionais quando a percepção precisa de cor é requisito. Crianças podem ser testadas a partir dos 4 anos. Não há cura para os casos hereditários, mas é possível usar óculos e aplicativos para aumentar o contraste entre cores e facilitar tarefas cotidianas.

Durante a ação, haverá óculos de simulação para o público experimentar como pessoas com daltonismo enxergam determinadas combinações cromáticas. Também haverá uma oficina para crianças desenharem e colorirem com lápis da TRIS sinalizados pelo ColorADD, o “alfabeto das cores” que traduz cores em símbolos, ampliando a autonomia de quem tem deficiência de visão de cores. Como mais uma iniciativa de inclusão, o shopping disponibiliza na vitrine das lojas o QR Code do aplicativo ColorADD, que identifica cores pela câmera do celular e auxilia nas compras do dia a dia.

ColorADD

Criado pelo designer português Miguel Neiva, há mais de 15 anos, o ColorADD é uma linguagem única, universal, inclusiva e não discriminatória que permite aos daltônicos identificar cores. Este sistema inovador utiliza símbolos simples para representar as cores primárias e suas combinações, funcionando como uma paleta de tintas. Três desenhos básicos representam o amarelo, azul e vermelho, e suas junções criam outras cores, como o verde a partir do amarelo com o azul. O fundo preto indica tons escuros, enquanto o branco representa os claros.

Aprovado pela comunidade científica internacional, o ColorADD já é utilizado em 90 países e cumpre seis dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, incluindo saúde e bem-estar, educação de qualidade e redução das desigualdades. No mundo, já é utilizado em transporte público, sinalização de mobiliário urbano, hospitais, shoppings, sinalização de praias e até em etiquetas de vestuário e em brinquedos e material escolar. Uma ferramenta inovadora que já recebeu diversos reconhecimentos internacionais, como o prêmio " Global Inclusion Award 2024" da Unesco e o reconhecimento pela Ashoka, uma das cinco ONGs de maior impacto social no mundo, que lidera um movimento global para criar uma sociedade onde todos se reconheçam como agentes de transformação positiva.

Serviço

Teste do Daltonismo

Data: 6 de setembro

Horário: 14h às 17h

Local: Boulevard Shopping Brasília, Piso 2

Acesso: gratuito

Classificação: livre

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso