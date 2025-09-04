Homem é baleado enquanto dirigia em frente de casa em Ceilândia

Um homem, de 31 anos, foi baleado enquanto manobrava o carro em frente de casa, na QNO 20, em Ceilândia. A vítima, identificada como D.D.M., foi atingida por quatro disparos dentro de um Honda Civic prata. Ele foi socorrido consciente, recebeu curativos para conter o sangramento e foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem estava em liberdade provisória e tinha diversas passagens pela polícia, incluindo receptação, porte ilegal de arma de fogo, furto de motocicleta, ameaça, além de uso e porte de entorpecentes. Ele havia sido detido pela última vez em 3 de abril deste ano.
Durante a ocorrência, nesta quarta-feira (3/9), policiais entraram na residência da vítima e encontraram 400 gramas de cocaína. O imóvel passou por perícia e o material foi apreendido.
Até o momento, a PMDF não informou se o autor dos disparos foi localizado e identificado. O caso está sob investigação da 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).
Saiba Mais
- Cidades DF Consumidor tem até dia 9 para garantir participação no sorteio do Nota Legal
- Cidades DF Neoenergia realiza manutenção em Planaltina e Sobradinho nesta quinta (4/9)
- Cidades DF Com salários de até R$3,5 mil, DF começa a quinta com 656 vagas de emprego
- Cidades DF Índice de consumo das famílias no DF cai para o menor nível desde 2024
- Cidades DF Sesc + Rap em Ceilândia arrecada mais de 11 toneladas de alimentos
- Cidades DF Vizinhos usaram água da piscina para apagar incêndio em casa e salvaram idosa
- Cidades DF Ex-internos relatam trabalho forçado e maus tratos em clinica no Paranoá