Homem é baleado enquanto dirigia em frente de casa em Ceilândia

Um homem, de 31 anos, foi baleado enquanto manobrava o carro em frente de casa, na QNO 20, em Ceilândia. A vítima, identificada como D.D.M., foi atingida por quatro disparos dentro de um Honda Civic prata. Ele foi socorrido consciente, recebeu curativos para conter o sangramento e foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem estava em liberdade provisória e tinha diversas passagens pela polícia, incluindo receptação, porte ilegal de arma de fogo, furto de motocicleta, ameaça, além de uso e porte de entorpecentes. Ele havia sido detido pela última vez em 3 de abril deste ano.

Durante a ocorrência, nesta quarta-feira (3/9), policiais entraram na residência da vítima e encontraram 400 gramas de cocaína. O imóvel passou por perícia e o material foi apreendido.

Até o momento, a PMDF não informou se o autor dos disparos foi localizado e identificado. O caso está sob investigação da 24ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).