Índice de consumo das famílias no DF cai para o menor nível desde 2024

O item acesso ao crédito teve uma queda de 1,5% no DF, segundo o levantamento - (crédito: Caio Gomez)

A Intenção de Consumo das Famílias do Distrito Federal (ICF-DF) registrou retração em agosto. O índice medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) ficou em -1,1%, já descontados os efeitos sazonais, após três meses consecutivos de crescimento.

A queda atingiu sete dos oito itens da pesquisa, tanto na comparação mensal quanto na anual. Com isso, o índice geral saiu de 106 pontos, em julho, para 104,8 em agosto. Trata-se do menor resultado registrado desde novembro de 2024.

Na variação mensal, apenas o item "renda atual" avançou (0,2%). Todos os demais apresentaram queda, com destaque para "momento para aquisição de bens duráveis" (-5,8%) e "perspectiva profissional" (-4,5%). Também caíram o "nível de consumo atual" (-2,9%), "acesso ao crédito" (-1,5%), "emprego atual" (-0,6%) e "perspectiva de consumo" (-0,6%).

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, avalia que a retração é explicada por uma soma de diversos fatores, como a taxa Selic a 15% ao ano, a inflação acumulada de 5% e os juros reais próximos de 10%, além do endividamento no cartão de crédito, da inadimplência e da piora na percepção sobre emprego e crédito. "Esses elementos inibiram fortemente a intenção de consumo das famílias em agosto", avalia.



Alckmin e ABDI entregam caminhões para materiais recicláveis a cooperados

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), vai entregar, hoje de manhã, 10 caminhões para a Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e Entorno (Centcoop). A ação faz parte do programa Coopera , lançado em maio deste ano para fortalecer a industrialização da cadeia da reciclagem no DF e Entorno. Ao todo, a Centcoop receberá 20 caminhões em até dois anos, como parte do programa. A cerimônia de entrega terá a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e do presidente da ABDI, Ricardo Cappelli.

Cappelli adiantou à coluna Capital S/A que a chegada dos novos caminhões trará impactos significativos para as cooperativas de reciclagem do Distrito Federal e Entorno. "Com essas entregas, projetamos um aumento de 15% no volume de recicláveis coletados e um crescimento de 20% na renda média dos catadores, fortalecendo tanto a economia quanto a qualidade de vida dessas famílias", afirma.

Os veículos são novos e foram adaptados para a coleta seletiva - com carroceria metálica criada para transportar até 2,5 toneladas por viagem, além de um kit eletrônico de pesagem. Os caminhões serão distribuídos entre as cooperativas filiadas à Centcoop, que empregam cerca de 700 catadores e catadoras no DF e Entorno.