Brasília amanhece com 12,4 °C, mas calor volta no fim de semana

O frio continua. Distrito Federal amanheceu gelado nesta quinta-feira (4/9), com mínima de 12,4 °C registrada na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Paranoá. Segundo o meteorologista Danilo Fiden, a temperatura deve subir ao longo do dia e alcançar entre 28 °C e 29 °C.

Além do frio no início da manhã, a umidade relativa do ar também chamou atenção. Os índices ficaram entre 75% e 90% em algumas áreas do DF, o que, segundo o especialista, é um cenário atípico em relação as semanas anteriores. “Amanhecemos com valores mais elevados de umidade, mas essa condição não deve persistir”, destacou Fiden ao Correio.

De acordo com o meteorologista, a diferença do clima desta quinta, em relação a ontem, se deve a uma leve mudança na massa de ar que atua sobre o Distrito Federal. “Logo chegaremos ao fim dessas condições de umidade mais elevada e o retorno gradual das temperaturas altas e da umidade baixa, características da nossa estação seca. Esse processo deve se intensificar entre o fim de semana e a próxima semana”, explicou.

O Inmet alerta que, com a volta do clima seco, os cuidados com hidratação e saúde devem ser redobrados. A baixa umidade relativa do ar aumenta o risco de problemas respiratórios, irritação nos olhos e ressecamento da pele. Além disso, recomenda-se atenção em relação a queimadas, comuns nesta época do ano.

