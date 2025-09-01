InícioCidades DF
Ciclista de 19 anos morre após ser atropelado por ônibus em Planaltina DF

Jovem sofreu traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu próximo ao cemitério da cidade neste domingo (31/8)

Um ciclista de 19 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na tarde deste domingo (31/8), em Planaltina. O acidente ocorreu na SRL Quadra 01, Conjunto A, na via urbana próxima ao cemitério.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 17h47 e enviou três viaturas para o atendimento. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima, identificada como F.L.M.O., caída ao solo. O jovem apresentava sangramento no ouvido e traumatismo craniano. Apesar dos esforços da equipe, o óbito foi confirmado no local.

O ônibus envolvido no acidente era um Mercedes-Benz prata, conduzido por A.F.S., de 67 anos. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas pelo CBMDF. Após os procedimentos iniciais, a área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Maria Eduarda Lavocat

Maria Eduarda Lavocat
01/09/2025 10:35
