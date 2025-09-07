7 de Setembro terá céu azul e tempo seco; hidratação é fundamental

Brasília terá um domingo com tempo firme e temperatura variando entre 16°C nas primeiras horas da manhã e até 29°C ao longo da tarde. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que também alerta para a baixa umidade relativa do ar durante o dia.
Segundo o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet, a capital federal continuará enfrentando clima seco, com risco elevado de incêndios e necessidade de cuidados redobrados com a saúde. “Segue um dia seco no DF. Umidade do ar ficará baixa, com máxima agora no início da manhã 50%, e no meio da tarde devemos ter umidade em torno dos 20% a 15%. Risco de incêndio muito elevado”, afirmou.
Durante a manhã, os brasilienses devem sentir um leve aumento na temperatura, que se mantém mais elevada até o final da tarde. À noite, os termômetros voltam a cair, encerrando o dia com clima mais ameno, em torno de 16°C novamente. O nascer do sol está previsto para 06h14, e o pôr do sol, para as 18h07.
