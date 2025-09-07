7 de Setembro terá céu azul e tempo seco; hidratação é fundamental

Mesmo com clima ameno, risco de incêndio ainda é elevado - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia- DF. Isto e Brasilia. Bom Dia.)

Brasília terá um domingo com tempo firme e temperatura variando entre 16°C nas primeiras horas da manhã e até 29°C ao longo da tarde. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que também alerta para a baixa umidade relativa do ar durante o dia.

Leia também: Tempo seco e ensolarado marca semana no Distrito Federal

Segundo o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet, a capital federal continuará enfrentando clima seco, com risco elevado de incêndios e necessidade de cuidados redobrados com a saúde. “Segue um dia seco no DF. Umidade do ar ficará baixa, com máxima agora no início da manhã 50%, e no meio da tarde devemos ter umidade em torno dos 20% a 15%. Risco de incêndio muito elevado”, afirmou.

Durante a manhã, os brasilienses devem sentir um leve aumento na temperatura, que se mantém mais elevada até o final da tarde. À noite, os termômetros voltam a cair, encerrando o dia com clima mais ameno, em torno de 16°C novamente. O nascer do sol está previsto para 06h14, e o pôr do sol, para as 18h07.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Brasilienses madrugaram para garantir um bom lugar no desfile de 7 de Setembro

Brasilienses madrugaram para garantir um bom lugar no desfile de 7 de Setembro Cidades DF Desfile de 7 de Setembro celebra soberania e independência do Brasil

Desfile de 7 de Setembro celebra soberania e independência do Brasil Cidades DF Homem armado é preso após ameaças a uma mulher na Estrutural

Homem armado é preso após ameaças a uma mulher na Estrutural Cidades DF Lotofácil da Independência: quatro apostas do DF levam R$ 4,29 milhões cada uma

Lotofácil da Independência: quatro apostas do DF levam R$ 4,29 milhões cada uma Cidades DF Morador do Itapoã leva seis tiros; autor dos disparos está foragido

Morador do Itapoã leva seis tiros; autor dos disparos está foragido Cidades DF Polícia prende foragido condenado a mais de 11 anos por roubos e furtos em Ceilândia