Ciclista fica ferido após ser atingido por carro na DF-480

O passeio de bicicleta que começou como uma atividade rotineira terminou em uma colisão na manhã deste domingo (7/9), na Ponte Alta Norte, altura do km 1,5 da DF-480. Um ciclista foi atropelado por um carro e precisou ser socorrido com suspeita de fratura no braço direito e escoriações pelo corpo.
O pedido de socorro foi feito às 08h48 e o Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas para o atendimento. No local, as equipes encontraram um veículo VW/Fox preto envolvido na colisão. O motorista, um homem de 50 anos, foi avaliado, mas não precisou ser levado ao hospital.
Já o ciclista, que até o encerramento da ocorrência não havia sido identificado, estava consciente e orientado. Ele recebeu os primeiros socorros no local e, em seguida, foi transportado pelo SAMU ao Hospital Regional do Gama (HRG).
A forma que aconteceu o sinistro de trânsito ainda é desconhecida. A Polícia Militar esteve no local para os devidos procedimentos.
