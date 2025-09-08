Colisão entre caminhão e motos na BR-080 deixa uma pessoa morta

Um motociclista morreu após se envolver em uma colisão com um caminhão e outra motocicleta no início da tarde desta segunda-feira (8/9), na BR-080, em área rural próxima ao local da tradicional Festa do Morango. O pedido de socorro ao Corpo de Bombeiros aconteceu às 12h43.
Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o caminhão branco já caído em uma ribanceira. O motorista, de 52 anos, estava consciente e não precisou de atendimento hospitalar. Um dos motociclistas, 31, sofreu apenas ferimentos leves e recusou transporte. Já o outro, identificado pelas iniciais A.E.S., 30, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência. A dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida. O sinistro de trânsito mobilizou também a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar.
