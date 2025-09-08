Colisão entre caminhão e motos na BR-080 deixa uma pessoa morta

Um motociclista morreu após se envolver em uma colisão com um caminhão e outra motocicleta no início da tarde desta segunda-feira (8/9), na BR-080, em área rural próxima ao local da tradicional Festa do Morango. O pedido de socorro ao Corpo de Bombeiros aconteceu às 12h43.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o caminhão branco já caído em uma ribanceira. O motorista, de 52 anos, estava consciente e não precisou de atendimento hospitalar. Um dos motociclistas, 31, sofreu apenas ferimentos leves e recusou transporte. Já o outro, identificado pelas iniciais A.E.S., 30, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento da ocorrência. A dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida. O sinistro de trânsito mobilizou também a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF "Com o reajuste, não entraríamos nem no G4", afirma presidente da Sinpol

"Com o reajuste, não entraríamos nem no G4", afirma presidente da Sinpol Cidades DF Morre Damiana Maria da Silva, a primeira jardineira da Novacap

Morre Damiana Maria da Silva, a primeira jardineira da Novacap Cidades DF Ibaneis destaca avanços do DF em saneamento básico em evento internacional

Ibaneis destaca avanços do DF em saneamento básico em evento internacional Cidades DF Mais de 287 mil idosos do DF estão conectados à internet, aponta pesquisa

Mais de 287 mil idosos do DF estão conectados à internet, aponta pesquisa Cidades DF Confira a identidade do sargento que esfaqueou PM em Alexânia

Confira a identidade do sargento que esfaqueou PM em Alexânia Cidades DF Ibama prepara força-tarefa após mortes de 5 animais atribuídas a onça