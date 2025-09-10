Incêndio atinge residência em Ceilândia

O dono do imóvel foi avaliado no local e, apesar de ter inalado fumaça, não apresentava queimaduras - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma casa pegou fogo na EQNP 06/10, Bloco H, P Sul, em Ceilândia, na tarde desta quarta-feira (10/9). O proprietário da casa inalou fumaça, mas recusou ser levado para uma unidade de saúde.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegar ao local, as equipes encontraram a casa completamente tomada pelas chamas e por uma fumaça intensa. Com o uso de mangueiras com água, os bombeiros conseguiram extinguir o fogo.

O estado de saúde d dono do imóvel foi avaliado no local e, apesar de ter inalado fumaça, não apresentava queimaduras. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não quis ser transportado para um hospital. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio.