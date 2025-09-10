Obituário: 51 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (10/9):
CAMPO DA ESPERANÇA
- Ednaldo Paiva Campos, 60 anos
- Eulina Correia da Silva, 76 anos
- Hélio de Araújo Sobrinho, 92 anos
- Jayme Baptista de Faria, 87 anos
- João Cezar de Jesus, 72 anos
- João Pedro Santos Morais, 25 anos
- Lúcia Vasconcelos de Sousa, 63 anos
- Luiz Felipe Pereira da Cunha, 55 anos
- Manoel Barbosa Moreira Filho, 62 anos
- Maria da Conceição Melo da Silva, 76 anos
- Mariene Senhorinha da Silva, 57 anos
- Masaru Takeshima, 10 anos
- Oseas Andrade Ferreira, 72 anos
- Zulmira Batista Lima, 73 anos
TAGUATINGA
- Ayala Vitória Santos da Costa, 13 anos
- Bernadete Gomes dos Santos, 87 anos
- Coracema Vieira dos Reis, 97 anos
- Edileuza Ferreira da Cunha (idade não informada)
- Gildete Menezes dos Santos, 85 anos
- Ignez Ferreira Bonadio, 83 anos
- Izabel Souza Santos, 68 anos
- Janilson Rodrigues, 29 anos
- José Alves dos Santos, 65 anos
- José Barbosa dos Reis, 60 anos
- Josimar Batista Guimarães, 61 anos
- Maria Sarmento da Silva, 85 anos
- Matilde Maria de Lima, 71 anos
- Miramar Pereira Ribeiro, 59 anos
- Otone Carneiro de Sousa, 75 anos
- Ricardo Hernandes Trovão, 63 anos
- Richard Robert dos Santos Borges, 30 anos
GAMA
- Ana Cleide de Lima, 58 anos
- Antônio Ribeiro de Souza, 68 anos
- Érica Henrique dos Santos, 45 anos
- Maria Divina Souza, 83 anos
- Marlene Lopes da Silva, 61 anos
- Maria Adrielly Ferreira Avelino, menos de 1 ano
- Vital Alves de Campos, 75 anos
PLANALTINA
- Cosmo Rodrigues de Carvalho, 60 anos
- Davina Fernandes dos Santos Paixão, 72 anos
- Lúcia Helena Sousa Pereira, 75 anos
SOBRADINHO
- Isabelle Santos Braga, menos de 1 ano
- Francileide Rocha Fernandes, menos de 1 ano
- Vilma Franca da Costa, 77 anos
Jardim Metropolitano
- Kiniti Kitayama, 90 anos (cremação)
- Terezinha Garcia Cândido, 79 anos (cremação)
- Tânia Regina Cardoso Gomes, 59 anos (cremação)
- Ramon dos Santos Veloso, 41 anos (cremação)
- Maria de Jesus Coêlho Pires, 81 anos (cremação)
- Viviane das Graças Ribeiro de Souza, 49 anos (cremação)
