OBITUÁRIO

Obituário: 51 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 10 de setembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (10/9):

CAMPO DA ESPERANÇA

  • Ednaldo Paiva Campos, 60 anos
  • Eulina Correia da Silva, 76 anos
  • Hélio de Araújo Sobrinho, 92 anos
  • Jayme Baptista de Faria, 87 anos
  • João Cezar de Jesus, 72 anos
  • João Pedro Santos Morais, 25 anos
  • Lúcia Vasconcelos de Sousa, 63 anos
  • Luiz Felipe Pereira da Cunha, 55 anos
  • Manoel Barbosa Moreira Filho, 62 anos
  • Maria da Conceição Melo da Silva, 76 anos
  • Mariene Senhorinha da Silva, 57 anos
  • Masaru Takeshima, 10 anos
  • Oseas Andrade Ferreira, 72 anos
  • Zulmira Batista Lima, 73 anos

TAGUATINGA

  • Ayala Vitória Santos da Costa, 13 anos
  • Bernadete Gomes dos Santos, 87 anos
  • Coracema Vieira dos Reis, 97 anos
  • Edileuza Ferreira da Cunha (idade não informada)
  • Gildete Menezes dos Santos, 85 anos
  • Ignez Ferreira Bonadio, 83 anos
  • Izabel Souza Santos, 68 anos
  • Janilson Rodrigues, 29 anos
  • José Alves dos Santos, 65 anos
  • José Barbosa dos Reis, 60 anos
  • Josimar Batista Guimarães, 61 anos
  • Maria Sarmento da Silva, 85 anos
  • Matilde Maria de Lima, 71 anos
  • Miramar Pereira Ribeiro, 59 anos
  • Otone Carneiro de Sousa, 75 anos
  • Ricardo Hernandes Trovão, 63 anos
  • Richard Robert dos Santos Borges, 30 anos

GAMA

  • Ana Cleide de Lima, 58 anos
  • Antônio Ribeiro de Souza, 68 anos
  • Érica Henrique dos Santos, 45 anos
  • Maria Divina Souza, 83 anos
  • Marlene Lopes da Silva, 61 anos
  • Maria Adrielly Ferreira Avelino, menos de 1 ano
  • Vital Alves de Campos, 75 anos

PLANALTINA

  • Cosmo Rodrigues de Carvalho, 60 anos
  • Davina Fernandes dos Santos Paixão, 72 anos
  • Lúcia Helena Sousa Pereira, 75 anos

SOBRADINHO

  • Isabelle Santos Braga, menos de 1 ano
  • Francileide Rocha Fernandes, menos de 1 ano
  • Vilma Franca da Costa, 77 anos

Jardim Metropolitano

  • Kiniti Kitayama, 90 anos (cremação)
  • Terezinha Garcia Cândido, 79 anos (cremação)
  • Tânia Regina Cardoso Gomes, 59 anos (cremação)
  • Ramon dos Santos Veloso, 41 anos (cremação)
  • Maria de Jesus Coêlho Pires, 81 anos (cremação)
  • Viviane das Graças Ribeiro de Souza, 49 anos (cremação)

