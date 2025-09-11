InícioCidades DF
ACIDENTE

Idoso cai de telhado e tem parada cardíaca em Ceilândia

A vítima, de 61 anos, teve os batimentos cardíacos restabelecidos após 50 minutos de reanimação e foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia

O idoso caiu de aproximadamente três metros de altura e teve os batimentos cardíacos restabelecidos depois de 50 minutos - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Um homem de 61 anos caiu do telhado de uma casa, de aproximadamente três metros de altura, na QNP, em Ceilândia, na manhã desta quinta-feira (11/9). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), quando a corporação chegou ao local, a vítima estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória.

Os bombeiros realizaram cerca de 50 minutos de manobras de reanimação até conseguirem restabelecer os batimentos cardíacos do homem. Ele foi encaminhado com urgência ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Para o resgate, foram mobilizadas duas viaturas e um helicóptero. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 11/09/2025 14:36
