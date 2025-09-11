Idoso cai de telhado e tem parada cardíaca em Ceilândia

O idoso caiu de aproximadamente três metros de altura e teve os batimentos cardíacos restabelecidos depois de 50 minutos - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem de 61 anos caiu do telhado de uma casa, de aproximadamente três metros de altura, na QNP, em Ceilândia, na manhã desta quinta-feira (11/9). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), quando a corporação chegou ao local, a vítima estava inconsciente e em parada cardiorrespiratória.

Os bombeiros realizaram cerca de 50 minutos de manobras de reanimação até conseguirem restabelecer os batimentos cardíacos do homem. Ele foi encaminhado com urgência ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Para o resgate, foram mobilizadas duas viaturas e um helicóptero. As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas.