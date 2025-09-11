InícioCidades DF
Áreas do Lago Sul, Plano Piloto e São Sebastião terão energia suspensa

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência

Desligamentos em São Sebastião, Lago Sul e Plano Piloto estão programados para próxima sexta-feira(12/9) - (crédito: Divulgação: Neoenergia)
Amanhã (12/9), localidades de Lago Sul, Plano Piloto e São Sebastião terão energia suspensa para realização de serviços de melhoria, modernização e manutenção da rede elétrica. A interrupção é necessária para garantir a segurança dos profissionais e dos cidadãos.

No Lago Sul, o desligamento ocorrerá na SHIS QI 09, das 10h às 16h. No Plano Piloto,  a SEPN 711/911, Conjunto E também ficará sem energia no mesmo período.

Em São Sebastião, a interrupção será no Núcleo Rural Barreiros; DF-140, Km 10, Condomínio Itaipu, Lote 27; e DF-135, Núcleo Rural Nova Betânia, Chácara 39, das 8h às 14h.

No caso de quedas de eletricidade em outras regiões do Distrito Federal, além das interrupções previstas, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 0155, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

