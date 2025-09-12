Brazilienses se despedem de uma liderança

Roseli Faria morreu, aos 54 anos, em decorrência de um câncer - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

"Alegre", "sensacional", "comprometida", "generosa"". Esses foram alguns dos adjetivos citados durante o velório da professora e analista de planejamento e orçamento Roseli Faria, na tarde de ontem, no Cemitério Campo da Esperança. Ela faleceu nesta quinta-feira, aos 54 anos, em decorrência de um câncer. O sepultamento será realizado, hoje, em Sorocaba/SP, cidade natal de Roseli.

"Ela representa um modelo ideal que o ser humano deveria perseguir para a gente ter uma convivência mais fraterna. Com tolerância e paciência, ela nunca batia de frente, mesmo discordando, tentava contornar por outro ângulo", disse o viúvo, Maurício Baruchi.

No X (antigo Twitter) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte da companheira do PSol. "Roseli deixará saudades em quem a conheceu, mas também os ensinamentos de uma vida de militância por políticas inclusivas e pela presença dos mais pobres no orçamento público".

Roseli foi candidata a deputada federal em 2022 pelo PSol. Em nota, o partido destacou a trajetória e relevância da professora: "Como mulher negra, abriu caminhos e seguirá inspirando outras mulheres a ocupar espaços de liderança. Roseli foi imensa em tudo o que fez, deixando uma trajetória de coragem, conquistas, amizades e respeito que permanecerá como legado."

Atuou em diferentes pastas, com passagens pelos ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão; Desenvolvimento Social e Cidadania; Justiça e Segurança Pública; e Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Ela também trabalhou na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), onde foi professora no Programa de Formação Inicial, voltado para servidores das carreiras estratégicas aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A Enap lamentou a morte da ex-funcionária.

A presidenta da instituição, Betânia Lemos, relembrou a amizade com Roseli: “Tive a honra de conviver com ela. Aprendi muito, principalmente sobre como enfrentar as vicissitudes da vida com coragem e determinação”.

A Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Anesp), da qual Roseli foi presidenta entre 2019 e 2020, também lamentou a perda. A entidade destacou sua atuação no enfrentamento à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32, da reforma administrativa, entre 2020 e 2021, e classificou sua partida como “devastadora”.

A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento (Assecor), da qualRoseli foi ex-presidente (2019-2020) e vice-presidente (2021-2022 e 2023-2024) também lamentou o ocorrido, destacando que Roseli deixa um legado de dedicação, ética e compromisso com o serviço público. "A ausência de Roseli é sentida de forma devastadora por todos que tiveram a oportunidade de conviver com sua dedicação e liderança. Sua atuação à frente da entidade foi marcada pelo compromisso com a carreira e pela defesa incansável do serviço público".

*Colaborou Ana Carolina Alli, estagiária sob a supervisão de Márcia Machado



