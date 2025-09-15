Gracyanne Barbosa faz desabafo comovente sobre preparação para o Carnaval - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa está oficialmente de volta ao posto de Rainha de Bateria da União da Ilha. A musa comemorou o retorno com emoção e orgulho.

“Receber esse chamado foi emocionante. A escola sempre teve um espaço enorme no meu coração e perceber que esse sentimento é correspondido me deixa muito orgulhosa", declarou.

A preparação para o Carnaval já começou em ritmo acelerado. Gracyanne tem se dedicado intensamente aos treinos e cuidados com o corpo, garantindo uma performance à altura do posto que voltou a ocupar.

Além da rotina intensa, ela também estrelou um ensaio fotográfico poderoso, que reforça sua imponência e entrega como representante da bateria.

“Quero chegar à Sapucaí com toda a energia e representatividade que a bateria merece. O Carnaval exige entrega total e é isso que estou vivendo”, afirmou.

Brilhando na 'Dança dos Famosos'

Neste domingo (14), Gracyanne Barbosa revelou que diminuiu a quantidade de ovos que come por dia para poder facilitar seu desempenho na "Dança dos Famosos", tradicional quadro do "Domingão com Huck".



“Estou comendo ‘só’ 20 ovos. Emagreci dez quilos. Pra ficar mais leve, para não dar tanto trabalho para a minha dupla”, contou a musa fitness.