Duas pessoas morrem após colisão frontal entre ônibus e carro no Gama

Um homem e uma mulher morreram após o veículo em que estavam, um Fiat Mobi vermelho, bater de frente com um ônibus. O acidente ocorreu por volta das 0h50 deste sábado (12/10), na quadra 29 do Setor Central do Gama, próximo ao Supermercado Comper. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as vítimas não foram identificadas.

O CBMDF empenhou três viaturas para prestar o socorro. Contudo, encontraram a motorista do carro e o homem, que estava no banco do passageiro, presos às ferragens, com lesões graves e sem vida. Os óbitos foram declarados no local.

O motorista do ônibus, identificado pelas siglas J. R. Q, de 53 anos, foi transportado para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), consciente e orientado, queixando-se de dores na região do tórax. Já o cobrador do coletivo, identificado como D. S. S, de 38 anos, foi atendido e transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), não há informações sobre o estado de saúde dele e nem para qual hospital foi levado. Não havia passageiros no coletivo no momento do acidente.



A Polícia Militar do DF (PMDF) e a Polícia Civil do DF (PCDF) foram acionadas para o local.