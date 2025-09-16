InícioCidades DF
Evento celebra os 65 anos do Tribunal de Contas do DF

Tribunal homenageou personalidades que se destacaram na fiscalização e na gestão dos recursos públicos

A medalha Grão-Cruz é o mais alto reconhecimento em muitas ordens de cavalaria e honrarias - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) realizou, ontem, a cerimônia de entrega das Comendas da Ordem do Mérito de Contas Ruy Barbosa a personalidades e servidores que se destacaram no fortalecimento da fiscalização e na gestão dos recursos públicos. O evento celebrou os 65 anos da casa e fez referência à data em que ocorreu a sessão solene de instalação da Corte, em 15 de setembro de 1960.

"Trata-se de um momento cívico, no qual o tribunal se mostra para a sociedade, a fim de dizer o que faz e o que pretende fazer para melhorar a aplicação do dinheiro público, para que o Estado seja mais eficiente, efetivo e econômico, e consiga chegar justamente às áreas mais distantes e que mais necessitam de sua presença", afirmou o presidente do TCDF, conselheiro Manoel de Andrade. 

Entre os agraciados com a medalha Grão-Cruz — mais alto reconhecimento em muitas ordens de cavalaria e honrarias —, estiveram José Sarney, presidente da República entre 1985 e 1990, e Joaquim Domingos Roriz, que governou o DF por 14 anos. Quem representou Sarney na cerimônia foi o assessor parlamentar Vanderlei Azevedo. Já a comenda de Roriz foi recebida pela viúva, Weslian Roriz, a fim de "honrar a memória política e o legado deixado pelo governador nos seus quatro mandatos", conforme reforçou o TCDF.

"Fiquei muito feliz de terem se lembrado do meu marido. É uma emoção. Agradeço ao TCDF pelo reconhecimento", disse Weslian Roriz. A lista de homenageados contemplou, ainda, Roberval Casemiro Belinati, desembargador e 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT). "Comemorar 65 anos do Tribunal de Contas do DF significa consagrar a regularidade das contas da história da administração pública", pontuou Belinati. 

Além de uma conquista pessoal, a homenagem, segundo o desembargador, é também direcionada ao TJDFT, onde atua há 37 anos. "Sinto-me extremamente honrado e agradecido aos conselheiros do Tribunal de Contas, que vêm fazendo um trabalho excepcional para que as contas sejam sempre corretas e que reconhecem tudo que tem sido feito pela Justiça em favor da sociedade do DF e do Brasil", declarou. 

Também receberam a comenda o ex-Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União Antônio Valmir Campelo Bezerra; o ministro do TCU Antônio Augusto Junho Anastasia; o governador interino de Roraima, Daniel Marques de Sousa; e o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), Valdecir Fernandes Pascoal. 

Programação

Hoje, às 15h, na área externa da Corte, um ipê será plantado pelo servidor mais antigo da Casa e regado pelo mais novo empossado. Às 16h, será realizada uma sessão de cinema com a presença do historiador e conselheiro emérito do TCDF Ronaldo Costa Couto. Os espectadores vão assistir a um documentário sobre Juscelino Kubitschek no auditório e terão direito a pipoca.

Às 17h, haverá uma live sobre o Google Agent Space, plataforma de inteligência artificial da Google. Ela será transmitida pela plataforma Teams e pelo canal do TCDF no YouTube. As atividades prosseguem amanhã, com uma sessão plenária, às 15h, seguida do Happy-Hour dos 65 anos do TCDF, no estacionamento do Edifício Anexo, a partir das 17h30. 

Na quinta-feira, a programação conta com uma competição esportiva interna, no Espaço Corpo e Mente.

 

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 16/09/2025 05:20
