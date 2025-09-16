Evento celebra os 65 anos do Tribunal de Contas do DF

A medalha Grão-Cruz é o mais alto reconhecimento em muitas ordens de cavalaria e honrarias - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) realizou, ontem, a cerimônia de entrega das Comendas da Ordem do Mérito de Contas Ruy Barbosa a personalidades e servidores que se destacaram no fortalecimento da fiscalização e na gestão dos recursos públicos. O evento celebrou os 65 anos da casa e fez referência à data em que ocorreu a sessão solene de instalação da Corte, em 15 de setembro de 1960.

"Trata-se de um momento cívico, no qual o tribunal se mostra para a sociedade, a fim de dizer o que faz e o que pretende fazer para melhorar a aplicação do dinheiro público, para que o Estado seja mais eficiente, efetivo e econômico, e consiga chegar justamente às áreas mais distantes e que mais necessitam de sua presença", afirmou o presidente do TCDF, conselheiro Manoel de Andrade.

Entre os agraciados com a medalha Grão-Cruz — mais alto reconhecimento em muitas ordens de cavalaria e honrarias —, estiveram José Sarney, presidente da República entre 1985 e 1990, e Joaquim Domingos Roriz, que governou o DF por 14 anos. Quem representou Sarney na cerimônia foi o assessor parlamentar Vanderlei Azevedo. Já a comenda de Roriz foi recebida pela viúva, Weslian Roriz, a fim de "honrar a memória política e o legado deixado pelo governador nos seus quatro mandatos", conforme reforçou o TCDF.

"Fiquei muito feliz de terem se lembrado do meu marido. É uma emoção. Agradeço ao TCDF pelo reconhecimento", disse Weslian Roriz. A lista de homenageados contemplou, ainda, Roberval Casemiro Belinati, desembargador e 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT). "Comemorar 65 anos do Tribunal de Contas do DF significa consagrar a regularidade das contas da história da administração pública", pontuou Belinati.

Além de uma conquista pessoal, a homenagem, segundo o desembargador, é também direcionada ao TJDFT, onde atua há 37 anos. "Sinto-me extremamente honrado e agradecido aos conselheiros do Tribunal de Contas, que vêm fazendo um trabalho excepcional para que as contas sejam sempre corretas e que reconhecem tudo que tem sido feito pela Justiça em favor da sociedade do DF e do Brasil", declarou.

Também receberam a comenda o ex-Ministro-Presidente do Tribunal de Contas da União Antônio Valmir Campelo Bezerra; o ministro do TCU Antônio Augusto Junho Anastasia; o governador interino de Roraima, Daniel Marques de Sousa; e o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), Valdecir Fernandes Pascoal.

Programação

Hoje, às 15h, na área externa da Corte, um ipê será plantado pelo servidor mais antigo da Casa e regado pelo mais novo empossado. Às 16h, será realizada uma sessão de cinema com a presença do historiador e conselheiro emérito do TCDF Ronaldo Costa Couto. Os espectadores vão assistir a um documentário sobre Juscelino Kubitschek no auditório e terão direito a pipoca.

Às 17h, haverá uma live sobre o Google Agent Space, plataforma de inteligência artificial da Google. Ela será transmitida pela plataforma Teams e pelo canal do TCDF no YouTube. As atividades prosseguem amanhã, com uma sessão plenária, às 15h, seguida do Happy-Hour dos 65 anos do TCDF, no estacionamento do Edifício Anexo, a partir das 17h30.

Na quinta-feira, a programação conta com uma competição esportiva interna, no Espaço Corpo e Mente.