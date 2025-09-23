Conic recebe a 1ª Jornada do Autoconhecimento e do Cuidado

1ª Jornada do Autoconhecimento e do Cuidado acontecerá no CONIC - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Estão abertas as inscrições para a 1ª Jornada do Autoconhecimento e do Cuidado. O evento, de entrada gratuita, ocorrerá na Sobreloja Edifício Boulevard Center — CONIC, no domingo (28/9), das 9h às 18h. Estarão presentes alunas do projeto Elas com Elas, profissionais de saúde, educação e assistência social.

As inscrições podem ser feitas pelo email nossamarka@gmail.com. As vagas são limitadas a 30 estudantes.

A programação integra psicologia, arte, espiritualidade, saúde, educação e cultura, com abertura oficial, uma palestra sobre autoconhecimento e cuidado integral, e um painel temático com especialistas de diversas áreas.

Para o período da tarde, serão ofertadas oficinas práticas de meditação, respiração consciente, yoga, automassagem, arte e escrita como ferramentas de autoconhecimento, rodas de conversa e dinâmicas de escuta empática e comunicação não-violenta.

O evento será encerrado com o compartilhamento de experiências e um ritual artístico e simbólico de integração.

