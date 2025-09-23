InícioCidades DF
Conic recebe a 1ª Jornada do Autoconhecimento e do Cuidado

O evento tem programação que integra psicologia, arte, espiritualidade, saúde, educação e cultura; as vagas são limitadas a 30 estudantes

1ª Jornada do Autoconhecimento e do Cuidado acontecerá no CONIC - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
Estão abertas as inscrições para a 1ª Jornada do Autoconhecimento e do Cuidado. O evento, de entrada gratuita, ocorrerá na Sobreloja Edifício Boulevard Center — CONIC, no domingo (28/9), das 9h às 18h. Estarão presentes alunas do projeto Elas com Elas, profissionais de saúde, educação e assistência social.

As inscrições podem ser feitas pelo email nossamarka@gmail.com. As vagas são limitadas a 30 estudantes. 

A programação integra psicologia, arte, espiritualidade, saúde, educação e cultura, com abertura oficial, uma palestra sobre autoconhecimento e cuidado integral, e um painel temático com especialistas de diversas áreas.

Para o período da tarde, serão ofertadas oficinas práticas de meditação, respiração consciente, yoga, automassagem, arte e escrita como ferramentas de autoconhecimento, rodas de conversa e dinâmicas de escuta empática e comunicação não-violenta.

O evento será encerrado com o compartilhamento de experiências e um ritual artístico e simbólico de integração.

*Estagiária sob supervisão de Malcia Afonso

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 23/09/2025 16:12 / atualizado em 23/09/2025 16:13
