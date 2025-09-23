InícioCidades DF
CB PODER

Nova Lei do Feminicídio tem pena mínima de 20 anos e máxima de 40 anos

Em entrevista, a senadora Margareth Buzetti (PP/MT) afirmou que a agilidade da Justiça em condenações por violência contra a mulher aumentou em 41% em 2025

cb.poder margareth buzetti - (crédito: reprodução )
cb.poder margareth buzetti - (crédito: reprodução )

Feminicídio e nova legislação de violência contra a mulher foram temas do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — desta terça-feira (23/09). A convidada, senadora Margareth Buzetti (PP/MT), ativista em defesa das mulheres no Senado, foi entrevistada pelos jornalistas Denise Rothenburg e Carlos Alexandre de Souza. A parlamentar falou sobre os benefícios da lei e explicou os impactos de sua aplicação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A senadora aprovou três leis contra a violência de gênero no Congresso, dentre elas, a Lei do Feminicídio que completa um ano hoje. Ela explicou a importância e mudanças na legislação: “Antes a lei era uma qualificadora do homicídio, agora feminicídio é um crime autônomo, com pena mínima de 20 anos e máxima de 40 anos. Com ela, o feminicida não terá direito à visita íntima, terá que cumprir 55% da pena em regime fechado e, se for reincidente de qualquer outro crime, vai cumprir 60% da pena em regime fechado. Ele perde o pátrio poder dos filhos e o direito a cargo público enquanto estiver preso. A lei ficou bem mais ampla e rígida”.

Segundo a ativista, em 2025, a agilidade da Justiça em condenações de violência contra a mulher aumentou em 41%. “Daqui mais um ano, vamos ver muitas condenações com a nova lei”, afirmou. 

O primeiro caso com condenação na nova legislação ocorreu em Samambaia, Distrito Federal. Margareth se mostrou contente com o resultado: “O criminoso foi condenado a 43 anos de prisão. Comemorei muito, porque foi a primeira condenação pela nova lei. É para eles entenderem que isso não é mais cometer o feminicídio, pegar vinte anos, depois de um tempo conseguir uma progressão e ser solto. Agora terá que cumprir 55% da pena em regime fechado”.

* Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

Saiba Mais

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 23/09/2025 15:36 / atualizado em 23/09/2025 15:52
x