Comércio do DF perde fôlego

Os dados fazem parte do Panorama do Comércio do Distrito Federal, estudo da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-DF)

Apesar de seguir acima da média nacional, o comércio do Distrito Federal dá sinais claros de desaceleração. No varejo ampliado, o crescimento acumulado em 12 meses caiu de 7,7% em dezembro de 2024 para 3,1%, em julho de 2025.

No varejo restrito, o DF cresceu 4,5%, ainda à frente da média do país. Segmentos como móveis e eletrodomésticos continuam sustentando altas robustas ( 10,4%), mas outros, como veículos (-2,0%) e materiais de escritório (-31,6%), puxaram o ritmo para baixo.

Os dados fazem parte do Panorama do Comércio do Distrito Federal, estudo da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-DF). Apesar do cenário, o presidente da entidade, Eduardo Rodrigues, segue confiante e projeta um segundo semestre com mais otimismo para o comércio local.

Crescimento acumulado de cada segmento nos 12 meses anteriores na comparação de julho de 2024 com 2025 (foto: Reprodução)

"Sabemos de todos os desafios que estamos enfrentando, porém, o segundo semestre tradicionalmente traz um fôlego maior, impulsionado por datas importantes como o dia das crianças, a Black Friday e o Natal. Precisamos transformar essa expectativa em realidade, e para isso, é fundamental que os consumidores do Distrito Federal valorizem e prestigiem o comércio local, comprando do pequeno empreendedor", afirma.

O saldo de crédito no DF cresce desde 2019, mas em ritmo bem inferior ao nacional. Para pessoas físicas, a alta foi de 29% (contra 56,6% no Brasil) entre julho de 2019 e de 2025. Para empresas, apenas 10% (contra 29,7%).

Inadimplência resiste

A inadimplência no crédito de pessoas físicas subiu de 2,9% para 3,9% dos contratos em seis anos.

O número de negativados cresceu 9,8% em agosto de 2025 em comparação com o mesmo mês

do ano passado. O setor bancário concentra 68,4% das dívidas.

Valor médio por negativado

é de R$ 5.984.

Emprego em alta

De janeiro a julho deste ano, o DF abriu 31,4 mil vagas formais, com destaque para serviços (27,3 mil) e comércio (2,1 mil).

Inflação mais moderada

O IPCA em Brasília subiu 4,9% em 12 meses até agosto, abaixo dos 5,6% de maio. Alimentos (7,5%) e vestuário (6,3%) foram os maiores vilões.

Perfil do mercado imobiliário

O Sindicato da Habitação do Distrito Federal, o Secovi-DF, fez uma análise abrangente dos dados do mercado imobiliário do Distrito Federal, informações extraídas da Plataforma de Inteligência Mapa da Fecomércio-DF para o período de janeiro a junho de 2025.

Os dados revelam um cenário de crescimento moderado, mas consistente no setor imobiliário do Distrito Federal, com um saldo positivo de 344 empregos no período analisado, resultado de 3.108 admissões contra 2.764 demissões. "Esse desempenho reflete a resiliência do setor em um ambiente econômico desafiador, caracterizado por taxas de juros elevadas e incertezas macroeconômicas", informa o presidente do Secovi-DF, Ovídio Maia.

A análise demográfica dos 13.546 trabalhadores do setor revela um perfil predominantemente masculino (74,72%), com concentração na faixa etária de 30 a 49 anos e rendimento médio de R$ 3.439,14.

Mulheres cientistas

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) lança a chamada da 7ª edição do Prêmio Carolina Bori "Ciência & Mulher". Dedicada à categoria "Mulheres Cientistas", a premiação busca reconhecer as pesquisadoras brasileiras de instituições nacionais que tenham prestado relevantes contribuições à Ciência e ao desenvolvimento tecnológico do país.

Ao todo, serão três vencedoras, de cada uma das três grandes áreas do conhecimento: humanidades; biológicas e ciências da saúde; e engenharias, exatas e ciências da Terra. As indicações para a premiação poderão ser feitas pelas sociedades científicas afiliadas à SBPC até 7 de novembro. Cada vencedora receberá um prêmio de R$ 25 mil.

Avaliação de próteses

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, abriu consulta pública sobre os implantes mamários. A ideia é atualizar os requisitos de avaliação das próteses. O Inmetro atua na supervisão do uso da marca de conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), enquanto a Anvisa define os requisitos técnicos. A consolidação não implica em nova certificação imediata, mas contribui para a eficiência regulatória e para a manutenção da segurança e qualidade dos produtos disponíveis no mercado nacional.

Novas lojas no DF Plaza

O DF Plaza Shopping chegou a oito anos de atuação em Águas Claras. Para marcar o novo ciclo, o mall confirmou a chegada de novas operações que reforçam a diversidade do mix de empreendimentos. Entre elas estão Havaianas, Usaflex, Milon e o restaurante Simprão. Segundo o superintendente Reynaldo Abreu, o aniversário do shopping é um momento de celebração, mas também de olhar para o futuro.

"O DF Plaza nasceu com o propósito de ser um espaço de convivência e praticidade para os moradores de Águas Claras e cidades vizinhas. Ao completar oito anos, seguimos firmes nesse compromisso, trazendo novas operações e experiências que atendem aos desejos e necessidades do nosso público. É uma trajetória construída com muito trabalho e parceria com a comunidade, e nosso objetivo é continuar crescendo ao lado dela", disse.







