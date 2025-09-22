Uma mulher morre e duas crianças ficam feridas em colisão na DF-140

Uma mulher de aproximadamente 43 anos morreu e duas crianças, de seis e oito anos, ficaram feridas após o veículo que dirigia colidir contra um poste de iluminação na DF-140, km 11, próximo ao Núcleo Rural Barreiros, em São Sebastião.

Uma das meninas foi transportada ao Hospital de Base pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a outra foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ambas tiveram ferimentos leves. O sinistro de trânsito ocorreu às 20h27 desse domingo (21/9). A via foi isolada para o atendimento e a dinâmica do acidente ainda é desconhecida. A Polícia Militar do DF ficou responsável pela cena.



Outro caso

Na manhã de domingo, uma colisão entre um carro Renault Clio e um ônibus da empresa Pioneira deixou uma mulher ferida. Imagens do acidente mostram a frente do veículo bastante danificada por conta da batida. O sinistro ocorreu no CAUB I CH 32, no Riacho Fundo II.









A condutora do Clio estava preso nas ferragens, sendo necessária a intervenção rápida da equipe de desencarceramento do CBMDF. Ela apresentava escoriações, mas estava consciente e orientada, e foi transportado ao Hospital da Regional do Gama. Durante o atendimento à vítima, uma das duas vias da região foi interditada.

