Morre pastor Laurindo Shalom, responsável pela criação do Grupo Brasil-Israel

O pastor Pedro Laurindo, mais conhecido como Laurindo Shalom, morreu neste domingo (21/9). A causa da morte e informações sobre velório não foram divulgadas. O religioso foi um dos responsáveis pela criação do Grupo Parlamentar Brasil-Israel. Além disso, ele presidiu a Associação Internacional Cristã Amigos Brasil-Israel.

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) disse que a trajetória de Laurindo foi marcada pela fé, pelo comprimisso e pela dedicação à causa da amizade entre Brasil e Israel. "Aos familiares e amigos, desejo força e paz neste momento de dor", afirmou.



Morre pastor Laurindo Shalom (foto: Divulgação)

O deputado federal Gilberto Nascimento (PSD-SP), presidente da Frente Parlamentar Evangélica, lamentou a morte de Laurindo e o descreveu como "amigo e grande voz na aliança Brasil-Israel.” "Nossas orações e solidariedade à família e amigos. Que a esperança na eternidade seja o consolo de todos”, disse Gilberto.

O deputado distrital Pastor Daniel de Castro (PP) disse que recebeu a notícia da morte de Laurindo Shalom com "imensa tristeza”. "Pessoa excelente e um honrado servo de Deus, que Jesus conforte a todos os amigos e familiares. Nossos mais sinceros sentimentos", afirmou.

