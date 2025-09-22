InícioCidades DF
ENERGIA ELÉTRICA

Energia será interrompida em Planaltina nesta segunda-feira (22/9)

Desligamento programado na Quadra 8 do Arapoanga ocorrerá das 10h às 16h para modernização da rede elétrica

Quadra em Planaltina terá energia suspensa - (crédito: Marco Flavio)
A Neoenergia Brasília irá suspender o fornecimento de energia elétrica em um endereço de Planaltina nesta segunda-feira (22/9), das 10h às 16h. O desligamento afetará a Quadra 8, Conjunto J, Casa 10, no bairro Arapoanga, e tem como objetivo garantir a segurança durante a execução de obras de modernização na rede elétrica.

Segundo a distribuidora, além das ações programadas, interrupções não previstas também podem ocorrer. Nesses casos, os moradores devem entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 116. Pessoas com deficiência auditiva ou de fala podem ligar para o número 0800 701 0155, utilizando aparelho adaptado.

Vitória Torres*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade Católica de Brasília. Estagiária de Política, Economia e Brasil

Por Vitória Torres*
postado em 22/09/2025 08:00 / atualizado em 22/09/2025 08:00
