Homem que incendiou casa de ex-mulher com duas crianças dentro é preso

Um homem, de 56 anos, foi preso acusado de incendiar a casa da ex-companheira, de 33 anos, onde estavam duas crianças — uma de 12 anos e outra de 1 ano e 8 meses —, sendo que a criança mais velha segue em estado grave na UTI.
A mulher tinha medida protetiva contra o autor, que a ameaçava por meio de redes sociais e WhatsApp, e chegou a alugar barracos ao redor da casa da vítima para intimidá-la.
O suspeito deve responder pelos crimes de incêndio criminoso, tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva, em âmbito da Lei Maria da Penha.
A prisão foi feita na QNM 4, nesta segunda-feira (22/9), em Ceilândia, por meio da equipe do Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (PROVID) da Polícia Militar e da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II).
