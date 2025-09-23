InícioCidades DF
Lei Maria da Penha

Homem que incendiou casa de ex-mulher com duas crianças dentro é preso

O caso ocorreu na semana passada, em Ceilândia. Uma das crianças está em estado grave na UTI

Caso ocorreu na semana passada, em Ceilândia. Uma das crianças está em estado grave na UTI - (crédito: Divulgação/PMDF)
Caso ocorreu na semana passada, em Ceilândia. Uma das crianças está em estado grave na UTI - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem, de 56 anos, foi preso acusado de incendiar a casa da ex-companheira, de 33 anos, onde estavam duas crianças — uma de 12 anos e outra de 1 ano e 8 meses —, sendo que a criança mais velha segue em estado grave na UTI.

A mulher tinha medida protetiva contra o autor, que a ameaçava por meio de redes sociais e WhatsApp, e chegou a alugar barracos ao redor da casa da vítima para intimidá-la.

O suspeito deve responder pelos crimes de incêndio criminoso, tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva, em âmbito da Lei Maria da Penha.

A prisão foi feita na QNM 4, nesta segunda-feira (22/9), em Ceilândia, por meio da equipe do Policiamento de Prevenção Orientado à Violência Doméstica e Familiar (PROVID) da Polícia Militar e da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (DEAM II).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 23/09/2025 12:53
x