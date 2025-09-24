Araras são resgatadas em operação contra tráfico de animais silvestres

Dois filhotes de araras foram resgatados durante uma operação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DRCA) na manhã desta quarta-feira (24/9), no Sol Nascente. As aves estavam sem penas e escondidas em uma caixa fechada, sem ventilação, em um banheiro escuro. Separados da mãe e sem alimentação adequada, os animais estavam em situação de extremo risco.

A ação para combater o tráfico de animais silvestres iniciou após a denúncia de uma jovem, que apresentou à delegacia especializada provas de negociações ilegais de aves realizadas em um grupo de WhatsApp. Com base nas informações, os policiais deslocaram-se até uma agropecuária, localizada no Sol Nascente, onde constataram a movimentação suspeita.

Na agropecuária, dois homens foram abordados e flagrados em atividade de comércio ilegal de fauna. A condição de apreensão das aves caracterizou maus-tratos graves, visto que a retirada precoce compromete diretamente a sobrevivência dos filhotes, além de configurar evidência de tráfico de fauna silvestre.

Ambos os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais. Um deles também responderá por exploração do jogo do bicho, nos termos do art.58 da Lei de Contravenções Penais. Os filhotes de arara foram resgatados e encaminhados ao Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS), em Taguatinga, onde receberão cuidados para recuperação e reabilitação.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) seguirá com as investigações para identificar e prender outros envolvidos, incluindo o responsável apontado como proprietário do estabelecimento e a pessoa que intermediava as vendas pelo aplicativo.

