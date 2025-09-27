Mortos e feridos em dois dias de violência no DF

Em menos de 48 horas, seis pessoas foram baleadas no Distrito Federal. Duas morreram na quinta-feira, na Asa Norte e em Taguatinga, e, até o fechamento desta edição, uma terceira vítima permanecia internada em estado grave, no Hospital de Base, após levar um tiro na cabeça, ontem, durante uma tentativa de assalto, no Gama.

O crime ocorreu na Quadra 27 do Gama Oeste, por volta das 13h, quando uma motorista de aplicativo, identificada como Gabriela, de 28 anos, foi abordada por dois suspeitos. Eles chegaram em um Ford Ka preto no momento em que a mulher buscava uma criança para levar à escola.

Segundo testemunhas, a motorista acreditou que a arma usada na tentativa de assalto era de brinquedo. Vizinhos intervieram e Cezar Junior Crespo Adams, 58, apareceu com um taco de sinuca para afastar os criminosos, momento em que tiros foram disparados e atingiram o homem na cabeça. A mulher foi atingida no abdômen e encaminhada ao Hospital Regional do Gama.

A Polícia Militar localizou o carro usado no crime, no Setor Central do Gama, e apreendeu três menores de idade, que foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) da Asa Norte. Até o fechamento desta edição, a polícia não havia confirmado a participação deles na tentativa de latrocínio.

Outros casos

Na quinta-feira, Jardell Alves Barnabé, de 38 anos, foi o alvo de um ataque a tiros na ocupação da 911 Norte, na L3 Norte. Ele foi atingido por nove disparos de uma pistola calibre .380, efetuados por um suspeito, ainda não identificado, que surgiu de uma área de mata próxima à invasão. Apesar de ser socorrido e passar por cirurgia no Hospital de Base, Jardell não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu quando ele chegava à ocupação acompanhado da companheira Antônia de Maria Fernandes de Moura, de 36 anos, e de José Alves. Vindos de Brasilinha, em Planaltina (GO), o trio foi surpreendido pelo atirador. Antônia foi baleada no antebraço direito, e José sofreu ferimento no tornozelo.

No local, peritos encontraram 11 cápsulas da arma usada no ataque. Jardell estava em liberdade provisória, após passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e apreensão de substância ilícita. Fontes policiais indicam que ele pode ter sido vítima de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. O autor dos disparos continua foragido.

Na manhã de ontem, a PMDF realizou uma operação na área conhecida como Favela da UnB, próximo de onde Jardell Alves foi morto. Uma mulher foi presa por tráfico de drogas no local. Com ela, foram apreendidas proções de maconha, cocaína, crack, R$ 200 e uma faca.

Também na quinta-feira, o empresário Carlos Augusto Medeiros foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento, o Bar em Bar, próximo à Praça do Bicalho, em Taguatinga Norte. Ele estava sentado em uma cadeira na área externa do bar quando o autor chegou em uma moto. Após descer do veículo, sem tirar o capacete, ele caminhou em direção à vítima e efetuou os disparos. Parentes informaram que Carlos não tinha inimigos ou desavenças. Ele deixa a esposa e dois filhos. Até o fechamento desta edição, o autor dos disparos estava foragido.