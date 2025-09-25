Referência na produção de acessórios para celular no DF completa 25 anos

A marca de acessórios para celular Talk completa 25 anos de atividade nesta quinta-feira (25/9) e, para celebrar a data, a empresa realiza uma festa de comemoração e inaugura a nova sede administrativa, vizinha ao Correio Braziliense, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). O estabelecimento conta hoje com mais de 250 produtos de marca própria. Nestes 25 anos de funcionamento, a empresa atendeu mais de dois milhões de clientes em suas 17 unidades e emitiu cinco milhões de cupons fiscais.

As atividades da Talk começaram no ano 2000, em um pequeno espaço que oferecia serviços de reparo e acessórios para celulares. Além das lojas físicas, a empresa tem um site, no qual os produtos podem ser comprados on-line. O proprietário da marca, Cléris Casagrande, atribui o sucesso do negócio ao trabalho árduo e diário realizado por ele e pela equipe. Hoje, o empresário emprega 150 funcionários. "Chegar até aqui depois de 25 anos de trabalho é uma sensação de missão cumprida e conquista. É muito gratificante olhar para trás e ver tudo que conquistamos", destaca.

São 16 unidades em Brasília e uma em Santa Catarina (foto: Divulgação )

Casagrande acrescenta que o portfólio de itens comercializados é renovado semanalmente. "Estamos sempre recebendo novidades em tecnologia, o mercado está sempre se renovando. Então, quando é lançado um novo smartphone, por exemplo, nós já recebemos capas, películas e outros acessórios necessários", exemplifica. "Todos os nossos produtos têm garantia vitalícia e diferenciais de qualidade", completa.

Das 17 lojas da Talk, 16 ficam em shoppings de Brasília e uma está localizada em Florianópolis. Para o futuro, a ideia é ampliar esses números. "Em 2026, queremos expandir ainda mais, inclusive para outros estados do Brasil, por meio do sistema de franquias", adianta.



