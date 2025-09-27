Autorizada pavimentação na Ponte Alta; investimento de R$ 13 milhões

O Governo do Distrito Federal (GDF) autorizou neste sábado (27/9), o início das obras de pavimentação da VC-351, via que liga a Ponte Alta Norte à Ponte Alta Sul, no Gama. Com 5,35km de extensão, a estrada conectará a DF-180 à DF-475 e beneficiará diretamente cerca de 20 mil moradores da região, composta por chácaras, sítios, fazendas e condomínios. A previsão é de que a obra seja entregue de seis a oito meses.

O investimento é de R$ 13,3 milhões, recurso que será aplicado em terraplenagem, asfalto, drenagem, serviços complementares, sinalização horizontal e vertical, além de paisagismo. A via contará com duas faixas de rolamento de 3,50 metros e acostamento de 2 metros, totalizando 11 metros de largura.

A ordem de serviço foi assinada pelo governador do DF Ibaneis Rocha (MDF) durante evento na comunidade. Para ele, a obra representa não apenas um avanço na mobilidade, mas a reparação de um descaso histórico. “É uma obra muito importante para toda essa região. Além de beneficiar inúmeros produtores rurais, que terão mais facilidade no escoamento das mercadorias. Nós estamos tratando aqui de mais de 40 anos de atraso nessa região”, afirmou Ibaneis.

O governador também destacou outras obras estruturantes que vêm sendo planejadas, como a construção da ponte da Barragem do Paranoá e da quarta ponte do Lago Sul, além da expansão do metrô de Samambaia e Ceilândia e melhorias na via EPTG. Segundo ele, o objetivo é preparar o DF para o crescimento dos próximos anos.

A vice-governadora Celina Leão acompanhou a assinatura e ressaltou o olhar do governo para além dos centros urbanos tradicionais. “Antes, as cidades estavam abandonadas, e as áreas rurais mais ainda. Hoje, esse governo chega onde ninguém chegava, trazendo soluções definitivas para quem esperou por tanto tempo”, disse.

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior, explicou que os trabalhos de topografia começaram e que as máquinas estão em operação. “Isso cria mais uma rota para o Plano Piloto, aliviando a BR-060 e a Epia. A previsão é concluir tudo em seis a oito meses, dependendo do regime de chuvas”, detalhou.