Grupo é flagrado cortando árvores e montando barracas em área pública

Ao todos, 18 pessoas foram pegas em flagrante, sendo 14 maiores de idade e quatro menores. No local, árvores foram cortadas e barracos de lona montados

O grupo foi flagrado cortando árvores e erguendo barracões de lona em área pertencente à Embrapa Cerrados - (crédito: PMDF/Divulgação)
O grupo foi flagrado cortando árvores e erguendo barracões de lona em área pertencente à Embrapa Cerrados - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um grupo de 18 pessoas foi flagrado cortando árvores e erguendo barracões de lona em área pertencente à Embrapa Cerrados, em Planaltina. As ações configuram crime ambiental por desmatamento ilegal e parcelamento irregular de solo público. Entre os envolvidos, 14 eram maiores de idade e quatro menores.

Os adultos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foram autuados. Os menores permaneceram no local, não havendo necessidade de encaminhamento à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

A operação foi realizada na tarde de segunda-feira (29/9) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com apoio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) e do Grupo Tático Ambiental (GTA).

 

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 30/09/2025 13:00
