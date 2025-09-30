Grupo é flagrado cortando árvores e montando barracas em área pública

O grupo foi flagrado cortando árvores e erguendo barracões de lona em área pertencente à Embrapa Cerrados - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um grupo de 18 pessoas foi flagrado cortando árvores e erguendo barracões de lona em área pertencente à Embrapa Cerrados, em Planaltina. As ações configuram crime ambiental por desmatamento ilegal e parcelamento irregular de solo público. Entre os envolvidos, 14 eram maiores de idade e quatro menores.

Os adultos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde foram autuados. Os menores permaneceram no local, não havendo necessidade de encaminhamento à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

A operação foi realizada na tarde de segunda-feira (29/9) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com apoio do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) e do Grupo Tático Ambiental (GTA).









