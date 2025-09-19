Segurança agride mulheres em situação de rua na UnB

Uma mulher em situação de rua foi agredida por segurança na Universidade de Brasília (UnB), na manhã desta sexta-feira (19/9), em frente ao Restaurante Universitário (RU) do campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. De acordo com testemunhas, uma discussão entre os dois se intensificou, resultando em violência.
Estudantes que presenciaram a situação relataram que a mulher foi abordada por um segurança, que pediu que ela desmontasse as barracas. Ela teria informado que aguardava a volta de outra pessoa que estava no banheiro antes de desmontar.
O segurança teria insistido que a remoção fosse feita na hora e ameaçou quebrar tudo. Em seguida, começou a quebrar os pertences da mulher, que reclamou que ele não poderia fazer aquilo.
Vídeos gravados por testemunhas no local mostram a mulher puxando o segurança, que, em resposta, a agride com pelo menos seis socos. O caso gerou repercussão entre os presentes, que acionaram as autoridades.
Uma estudante da UnB, que saía do restaurante universitário no momento da confusão, presenciou a briga. "Dois seguranças chegaram ao local onde as pessoas estavam com barracas montadas em frente ao restaurante, já recolhendo seus pertences. Um deles já partiu para cima de uma mulher, dando-lhe um tapa e a empurrando ", relata ao Correio, sob a condição de anonimato.
Em seguida, o mesmo segurança agride outra mulher, puxando o cabelo dela e a levando ao chão. Ela quebrou dois dedos da mão esquerda. "Essa moça gritava que não era a primeira vez que o homem a agredia e pedia para chamarem a ambulância", acrescenta a estudante.
A universitária ligou para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Em registro no celular da testemunha, consta que o 190 foi acionado às 07h58 em uma ligação que durou 4 minutos e 36 segundos. "O militar que me atendeu chegou a anotar as informações que passei", diz.
Questionada sobre o acionamento, a PMDF informou, em nota que "em nossos registros consta que, às 8h12, dois policiais compareceram no local e não encontraram as partes", e que a segurança na UnB é de jurisdição da Polícia Federal. O Correio entrou em contato com a Superintendência da PF e aguarda retorno.
A Universidade de Brasília informou que, a partir da constatação da gravidade do fato, abriu processo investigativo para apurar as responsabilidades, inclusive em âmbito cautelar. "A Universidade de Brasília repudia veementemente todo e qualquer ato de violência e reafirma seu compromisso com a inclusão, com os direitos humanos e com justiça social. Informa, ainda, que prestará a assistência necessária à vitima no âmbito de suas responsabilidades e que apoiará as autoridades na apuração", concluir a instituição, em nota.
A estudante que presenciou a agressão diz que a mulher agredida teve os dedos quebrados e foi encaminhada ao Hospital de Base.
*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer