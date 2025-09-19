Segurança agride mulheres em situação de rua na UnB

LM Letícia Mouhamad ML Maria Luiza Campelo

"Dois seguranças chegaram no local onde as pessoas estavam com barracas montadas em frente ao restaurante, já recolhendo seus pertences. Um deles já partiu para cima de uma mulher", relata fonte ao Correio - (crédito: Matérial cedido ao Correio)

Uma mulher em situação de rua foi agredida por segurança na Universidade de Brasília (UnB), na manhã desta sexta-feira (19/9), em frente ao Restaurante Universitário (RU) do campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. De acordo com testemunhas, uma discussão entre os dois se intensificou, resultando em violência.

Estudantes que presenciaram a situação relataram que a mulher foi abordada por um segurança, que pediu que ela desmontasse as barracas. Ela teria informado que aguardava a volta de outra pessoa que estava no banheiro antes de desmontar.

O segurança teria insistido que a remoção fosse feita na hora e ameaçou quebrar tudo. Em seguida, começou a quebrar os pertences da mulher, que reclamou que ele não poderia fazer aquilo.

Vídeos gravados por testemunhas no local mostram a mulher puxando o segurança, que, em resposta, a agride com pelo menos seis socos. O caso gerou repercussão entre os presentes, que acionaram as autoridades.

Uma estudante da UnB, que saía do restaurante universitário no momento da confusão, presenciou a briga. "Dois seguranças chegaram ao local onde as pessoas estavam com barracas montadas em frente ao restaurante, já recolhendo seus pertences. Um deles já partiu para cima de uma mulher, dando-lhe um tapa e a empurrando ", relata ao Correio, sob a condição de anonimato.

Em seguida, o mesmo segurança agride outra mulher, puxando o cabelo dela e a levando ao chão. Ela quebrou dois dedos da mão esquerda. "Essa moça gritava que não era a primeira vez que o homem a agredia e pedia para chamarem a ambulância", acrescenta a estudante.

A universitária ligou para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Em registro no celular da testemunha, consta que o 190 foi acionado às 07h58 em uma ligação que durou 4 minutos e 36 segundos. "O militar que me atendeu chegou a anotar as informações que passei", diz.

Questionada sobre o acionamento, a PMDF informou, em nota que "em nossos registros consta que, às 8h12, dois policiais compareceram no local e não encontraram as partes", e que a segurança na UnB é de jurisdição da Polícia Federal. O Correio entrou em contato com a Superintendência da PF e aguarda retorno.

A Universidade de Brasília informou que, a partir da constatação da gravidade do fato, abriu processo investigativo para apurar as responsabilidades, inclusive em âmbito cautelar. "A Universidade de Brasília repudia veementemente todo e qualquer ato de violência e reafirma seu compromisso com a inclusão, com os direitos humanos e com justiça social. Informa, ainda, que prestará a assistência necessária à vitima no âmbito de suas responsabilidades e que apoiará as autoridades na apuração", concluir a instituição, em nota.



A estudante que presenciou a agressão diz que a mulher agredida teve os dedos quebrados e foi encaminhada ao Hospital de Base.

